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Beyin kanaması geçiren oyuncu Rıza Akın hayatını kaybetti

Kardeş Payı ve Beyaz Gelincik dizilerinde de rol alan ünlü oyuncu Rıza Akın gece saatlerinde beyin kanaması geçirdi. Ünlü oyuncudan sabaha karşı acı haber geldi. Rıza Akın 65 yaşında hayatını kaybetti

Beyin kanaması geçiren oyuncu Rıza Akın hayatını kaybetti
02 Kasım 2022 Çarşamba 09:12

Kardeş Payı ve Beyaz Gelincik dizilerinde de rol alan ünlü oyuncu Rıza Akın gece saatlerinde beyin kanaması geçirdi. Ünlü oyuncudan sabaha karşı acı haber geldi.

Sinema oyuncusu Menderes Samancılar, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile ünlü oyuncu Rıza Akın'ın beyin kanaması geçirdiğini duyurmuştu. Samancılar acı haberi sabaha karşı paylaştı.

Menderes Samancılar, "Canım kardeşim Rıza Akın'ı kaybettik" paylaşımıyla usta oyuncunun öldüğünü duyurdu.


 

Etiketler; #rıza akın #kardeş payı #ölüm
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