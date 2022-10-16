Billur Kalkavan'ın son videoları gündem oldu

Akciğer kanseriyle mücadele ettiği sırada vücudunda gelişen mantar enfeksiyonu nedeniyle hayatını kaybeden ünlü oyuncu Billur Kalkvan'ın son çektiği videoda kanser hastalarına seslenerek "Korkmayın" mesajı verdiği ortaya çıktı

6 aydan bu yana akciğer kanseriyle mücadele eden ünlü oyuncu Billur Kalkavan tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. 59 yaşındaki Kalkavan'ın ölümünü meslektaşı Hamdi Alkan duyurdu. Alkan, "Çok üzgünüm… Işıklar içinde uyu canım Billur" dedi.

Dün hayatını kaybeden oyuncu Billur Kalkavan'ın, Instagram hesabında yayınladığı 5 Eylül tarihli son videosunda, kanser hastalarına seslendiği ve 'korkmayın' dedi video da sosyal medyada gündem oldu.