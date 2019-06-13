Bir Evim Olsun Diyenler İçin Faizsiz Kampanyalar

Ev alırken, her zaman için en uygun fiyatı ve en az ödenecek miktarı seçeriz.

Çok kolay kredi veren ve reklamlarla aldığı ev miktarı faizi küçük gösteren bankalar, çok büyük paralar kazanmıştır. Kar demiyorum çünkü kar ticari bir terimdir. Banka size ev satmamaktadır. Size borç vermektedir. Borç vermek, ticaret değildir. Hele hele faizli borç para, inancımızda yeri olmayan ve ekonomileri batıran bir olgudur. Faizli borçta maksat, karşı tarafın bütün malına el koymaktır. Aldığınız krediler, 100 liralık ev için 200 lira ödetmektedir. Ödeyemediğiniz zaman faiz işlemeye devam eder. En sonda, ödediğiniz paralar ve fazladan faizlerle birlikte evinizi de banka alır.

Ev Almanın En İyi Yolu Ticarettir

Ev alıp satan kişiler, malı mülkü olduğu için ev alıp-satmaktadır. Ancak genele baktığımız zaman, çoğunluğun buna gücünün yetmediğini anlarız. Bu sebeple, ticari kurallar çerçevesinde size faizsiz ev satacak kurumlarla görüşmelisiniz. Yani ev almak için faizli borç para almaktansa, helal ticaret yolları ile faizsiz ev satan kurumların incelemelisiniz. Bu kurumlar, hiç parası olmayanlar için peşinatsız ev seçeneği sunmaktadır. Bu kurumların faizsiz çalışması nedeniyle, peşinatsız ev kredisi veren faizsiz bankalarla çalışmaktadır. Bu kurumlarla çalışarak peşinatsız taksitle ev seçenekleri ile senetle ev alma seçenekleri ile tanışabilirsiniz.

Faizsiz Kurumların Çalışma Şekli Ticari Kurallara Uymalı

Ticari kurallarla çalışan ve hizmet bedeli alan bu kurumlar, peşinatsız ev almak isteyenler için önemli ölçüde kolaylık sağlamaktadır. Bu kurumlar peşinatsız ev kampanyaları ile kısa zamanda ev sahibi yapmaktadırlar. Aldıkları hizmet bedeli, komisyondur. Komisyon ticari kurallara girmektedir. Kar payı ile size ev satan kurumlar da vardır. İmece usulü ile ev sahibi yapmaya çalışan kurumlarda, faizsiz sistemle ev sahibi olmak isteyenler için huzurlu seçenekler sunmaktadır.