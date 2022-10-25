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Bir zamanların ünlü mankeni Sinem Üretman, ötenazi yaptırdı!

Bir döneme damgasını vuran manken Sinem Üretman, kanser hastalığı nedeniyle çektiği ağrılara dayanamayarak 51 yaşındaki ötenazi yaptırdı

Bir zamanların ünlü mankeni Sinem Üretman, ötenazi yaptırdı!
25 Ekim 2022 Salı 09:54

90'lı yıların ünlü mankenlerinden Sinem Üretmen hayatını kaybetti. Uzun zamandır ortalarda görünmeyen ünlü ismin, kanserle mücadele ettiği ve hastalığın vücuduna yayılarak metastaz yaptığı ileri sürüldü. Ağrılara dayanamayan Sinem Üretmen, ötenazi yaptırarak yaşamına son verdiği de konuşulanlar arasında.

Popüler ismin ölüm haberini veren Deniz Pulaş, "Seni hiç unutmayacağım Sinem" ifadelerini kullandı.

SİNEM ÜRETMEN KİMDİR?

1 Ocak 1971 tarihinde dünyaya gelen Sinem Üretmen, 1994 yapımı 'Bir Sonbahar Hikayesi' filmi ile izleyici karşısına çıktı. Üretmen, 1995 yılında 'Zıpçıktı', 1996'da 'Tatlı Kaçıklar', 1998 yılında ise 'Örümcek' dizilerinde rol aldı. Sinem Üretmen ayrıca Burak Kut'un 'Bebeğim' ve Demet Sağıroğlu'nun Kınalı 'Bebek' kliplerinde oynadı.

Etiketler; #sinem üretman #manken #ötenazi
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