Bornoz Seti İçerisinde Neler Vardır?

Banyo yaptıktan sonra vücut ısımızı korumak ve suyun nemini almak için bornoz kullanılmaktadır.

Bu bornozlar tek ya da set olarak alınırlar. Bornoz seti içerisinde bir adet bornoz ve bir adet de baş havlusu bulunmaktadır. Havlu bone olanları da mevcuttur. İçerisinde terlik bulunan modelleri de tercih edebilirsiniz. Kadın ya da erkek takımlar ayrı olarak satıldığı gibi, eşler için ikili setler de vardır. Genelde düz ya da çiçekli olurlar, boyları da diz altındadır.

Kadın- Erkek Bornoz Setleri

Bornoz setleri içerisinde eşler ya da sevgililer için tasarlanmış ikili takımlar bulunur. Bunlara aile bornoz seti denilmektedir. Bu takımları banyodan sonra kullanabilirsiniz. Hatta vermiş oldukları rahatlıkla banyodan uzun zaman sonra bile bunları üzerinden çıkarmayan kişiler de mevcuttur. Mağazadan alırken renk seçiminden önce dikilmiş olduğu havlu kalitesine bakmanız çok önemlidir. Emici özelliği yanı sıra zaman içerisinde sertleşmeyen pamuklu ya da bambudan yapılmış setleri tercih etmenizde büyük fayda vardır.

Bornoz Setlerinin Yıkanması

Almış olduğunuz bornoz seti uzun ömürlü olması için bazı şeylere dikkat etmelisiniz. Çamaşır yumuşatıcısı kullanmanız hem güzel kokması hem de yumuşak olması için önemlidir. Ayrıca renkli çamaşırla karıştırmazsanız renginde bir değişiklik yaşamazsınız. Bornoz seti satın alacaksanız; https://www.efabrikka.com/aile-bornoz-seti sayfasını ziyaret ediniz.



