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Brad Pitt, Angelina Jolie'ye dava açıyor

Brad Pitt eski eşi Angelina Jolie’ye, şarap bağlarındaki hisslerini Rus oligarka satarak kendisine zarar vermeye çalıştığı iddiasıyla dava açıyor

Brad Pitt, Angelina Jolie'ye dava açıyor
07 Haziran 2022 Salı 15:14

Pitt ve Jolie 2008’de Chateau Miraval SA isimli şarap bağı ve evden oluşan Fransız şirketinin hisselerinin çoğunluğunu almıştı. Çift altı yıl sonra da orada evlenmişti.

PA haber ajansının edindiği belgelere göre çift birbirinin izni olmadan hisse satmama konusunda anlaşmış olmasına rağmen Jolie kendi hisslerini Rus oligark Yuri Sehfler’in kontrolündeki Lüksemburg merkezli içki üreticisine sattı.

Dava dosyasına göre bu satış Pitt’in ‘özenle inşa ettiği’ şarap işinin düşmanca devralma girişimine neden oldu.

Pitt’in avukatları oyuncunun yönetiminde şirketin ‘milyonlarca dolarlık uluslararası bir başarı‘ yakaladığını ve Jolie’nin buna hiçbir katkısı olmadığını vurguladı.

Geçen hafta yapılan suç duyurusunda Jolie hisselerini satarak Pitt’e zarar vermekle suçlanıyor.

Jolie’nin, Shefler ve yan kuruluşlarının Pitt’in inşa ettiği işi kontrol etmeye ve Miravel’deki yatırımını baltalamaya çalışacağını bildiği, hatta bunu amaçladığı öne sürüldü.

Dilekçede “Tarafların anlaşmasını ihlal ederek Jolie, Pitt’i bir yabancıyla ve daha da kötüsü, kirli bağlantıları ve niyetleri olan bir yabancıyla ortak olmaya zorladı” ifadeleri kullanıldı.

Fransa’nın güneydoğusundaki Correns köyündeki mülkü yaklaşık 25 milyon avroya satın alan çiftin boşanma davası 2019’da sonuçlanmıştı.

BBC’nin ulaştığı Jolie’nin menajerleri konuyla ilgili yorum yapmadı.

Etiketler; #brad pitt #angelina jolie #dava
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