Britney Spears bu videoyu paylaştı, Cem Adrian'dan yanıt gecikmedi

Dünyaca ünlü şarkıcı Britney Spears, sosyal medya hesabından İstanbul'da bir anaokulunda öğrenciye öğretmeni tarafından yapılan sürpriz doğum günü görüntülerini paylaştı. Cem Adrian'ın Kül şarkısı eşliğinde paylaşılan videoya Cem Adrian da sessiz kalamadı

Geçtiğimiz aylarda sosyal medyada paylaşılan bir video viral olmuştu. Anaokuluna giden bir çocuk arkadaşlarıyla oyun oynadığı sırada, karşısında elinde pastayla öğretmenini görünce büyük şaşkınlık yaşamış öğretmeninin elini defalarca kez öpmüştü. Türkiye'nin gündemine oturan videoya sessiz kalamayan dünyaca ünlü şarkıcı Britney Spears, "Bu video beni ağlattı" dedi. Spears'ın paylaşımda Cem Adrian'ın şarkısını kullanmasına ünlü isimden de yorum gecikmedi.



BRITNEY SPEARS GÖZYAŞLARINI TUTAMADI

O görüntüleri izleyen Britney Spears gözyaşlarına hakim olamadı. Minik çocuğun o görüntülerini 40 milyon takipçisinin bulunduğu Instagram hesabından paylaşan şarkıcı "Son iki gündür migrenim tuttu ve yataktan çıkamadım. Işığa maruz kalamadım ve kendimden geçecekmişim gibi hissettim! En kötüsüydü ve bu yüzden iki gün boyunca uyudum. Anneler gününde baygındım… Bir gün geciktim, çok üzgünüm… Neyse, bu video beni ağlattı. Küçük çocuğun annesinin elleriyle ne yaptığını izleyin! Gerçekten küçük bir beyefendi demek istiyorum! Geçmiş Anneler Günü'nüz kutlu olsun" ifadelerini kullandı.



CEM ADRİAN'DAN CEVAP GECİKMEDİ

Dünyaca ünlü isim, paylaşımında Cem Adrian'ın milyonlar dinlenen Kül şarkısını kullandı. Britney Spears'ın paylaşımına sessiz kalamayan Cem Adrian, Twitter hesabından "Dünya tuhaf bir yer" ifadelerini kullandı.