Soğuk kış günlerinin, yoğun tempoda geçen iş hayatınızın ve tüm yılın stresini atabileceğiniz tatil planlarınızı yapmaya başladınız mı?

Havalar ısınmaya başlayınca, deniz ve güneşe kavuşmanın heyecanının sizi de sardığını düşünüyoruz. ‘Bu yaz tatilinde nereye gidelim?’ araştırmalarınıza klasik ve pahalı otel konsepti dışında yeni bir önerimiz olacak. Yat tatili… Sadece size özel olarak kiralanan lüks bir yatta engin denizlere açıldığınızı, doğanın saklı kalmış her güzelliğini keşfettiğinizi ve güvertede uzanıp güneşe doyduğunuz anları hayal edin. Kulağa harika geliyor değil mi? Biz de bu yazımızda size yat tatilinin avantajlarından söz edeceğiz. Ülkemiz birbirinden güzel denize ve keşfedilmemiş birçok koya ev sahipliği yapmaktadır. Bu sebeple son yıllarda yat kiralayarak mavi ve yeşil ile buluşmak ilgi çekici olmuştur. Tatil rutininde bir farklılık arayan tatilciler için lüks yatlar, Ege ve Akdeniz limanlarımızda hazır beklemektedir. Denize açılmak için birçok tipte, farklı boyutlarda yatlar, yelkenliler, guletler mevcuttur. Siz otel konforuna yakın, ayrıcalıklı bir tatil istiyorsanız yatları tercih etmelisiniz. Tatil grubunuza yetecek büyüklükte ve kabin sayısında olan doğru yatı bulduktan sonra her şey tamamdır. Kiraladığınız yatta yemek ve temizlik gibi konularla ilgilenecek olan profesyonel bir ekip bulunur.

Ekip, sizin istediğiniz menüleri sabah, öğlen, akşam ve atıştırmalıklar olmak üzere hazırlayıp sunacaktır. Organik besinlerle yapacağınız her öğünün ekstra lezzetli olacağına eminiz. Öğün saatlerinizi tamamen siz ayarlarsınız. Size de istediğiniz saatte hazırlanacak olan bu lezzetli sofraların tadını çıkarıp uzun uzun sohbet etmek kalacaktır. 19 m boyunda ve 3 kabini ile 6 misafir kapasitesine sahip motor yatımız Jonathon sizin için doğru bir seçim olabilir. Yat tatilinin diğer bir güzel yanı, her zaman doğanın içinde olduğunuzu bilme hissidir. Güneşin doğuşunun o benzersiz renklerini güverteden izleyerek güne başlarsınız. Denizin serin sularına dalıp rahatsız eden plaj müziklerinin yerini kuş cıvıltılarının aldığı, kalabalıktan uzak koylarda saatlerce yüzebilirsiniz. Demir attığınız koyda uzun keşif yürüyüşlerine çıkabilirsiniz. Yatta bulunan ekipmanlar ile su sporları yapabilirsiniz. (Şnorkel, SUP, olta takımı vs.) Denizaltı dalışlarınızı fotoğraf çekerek ölümsüzleştirebilirsiniz. Güverteye uzanıp rüzgar hafif hafif eserken okumaya fırsat bulamadığınız kitaplarınızı okuyabilirsiniz. Akşam yemeğinize eşlik eden gün batımını izlerken doğanın güzelliğine bir kez daha hayran kalabilirsiniz. Gecenin sonunda ise güverteye uzanıp gökyüzüne inci gibi dizilmiş binlerce yıldızı izleyebilirsiniz. Tüm bu aktiviteleri en sevdiğiniz arkadaş grubunuzla, sevgiliniz, eşiniz, aileniz ile yapıyor olmak bile size fazlasıyla keyif verecektir. Tüm yılın yorgunluğunu uçsuz bucaksız denize kavuştuktan, güneşin sıcaklığına doyarak atacaksınız. Şehre bol enerji depolayarak döndükten sonra yat tatili planlarınızı yeniden yapacağınıza eminiz.