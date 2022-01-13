Bülent Ersoy'un Anıtkabir ziyaretinden gelen fotoğraf tepkilere neden oldu

Ünlü sanatçı Bülent Ersoy'un Anıtkabir ziyareti tartışmalara neden oldu. Tekerlekli sandalye ile Anıtkabir'e giden Ersoy'a bir askerin şemsiye ile eşlik etmesi sosyal medyanın gündemine oturdu

Ankara'da Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün kabri Anıtkabir'i ziyaret eden ünlü sanatçı Bülent Ersoy, son görüntüsüyle sosyal medyada dikkatleri üzerine çekti. Sosyal medyada paylaşılan fotoğraflarda, Anıtkabir ziyaretine tekerlekli sandalye ile gelen Ersoy, saygı duruşu için ayağa kalktığı görülüyor. Yağmurlu havada yapılan ziyarette yanındakilerle birlikte bir askerin de Bülent Ersoy'a şemsiye tuttuğu görülüyor. Bu durum ise sosyal medyada tepki topladı.