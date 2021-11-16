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Burak Özçivit hakkında hapis istemi!

Beykoz’da dizi çekimleri sırasında set çalışanlarına küfrettiği iddia edilen oyuncu Burak Özçivit hakkında 'Zincirleme şekilde alenen hakaret' suçundan 4 yıl 1 ay hapis cezası istemiyle dava açıldı. Özçivit, önümüzdeki günlerde iddianameyi kabul eden Beykoz 3. Asliye Ceza Mahkemesi’nde hakim karşısına çıkacak

Burak Özçivit hakkında hapis istemi!
16 Kasım 2021 Salı 12:09

Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığı’nca hazırlanan iddianamede Burak Özçivit ‘şüpheli’ sıfatıyla yer aldı. İddianamede Mehmet K., Turgay A., Atakan Ö. ve Okan Ş.’nin Beykoz Riva’da çekimleri yapılan ‘Kuruluş Osman’ isimli dizide set çalışanları olarak yer aldığı belirtildi. Olay günü olan 8 Aralık 2020’de dizinin başrol oyuncusu Burak Özçivit’in bulunduğu çadırdan çıkarak müştekilere küfür ve hakaret içerikli sözler söylediği kaydedildi. Müştekilerin tanık olarak gösterdiği kişilerin olayı doğruladıkları anlatılan iddianamede, şüpheli Burak Özçivit’in tanık olarak gösterdiği kişilerin ise olayın yaşanmadıklarını söylediği vurgulandı. İddianamenin değerlendirme kısmında ise "Bahse konu olaya ilişkin karşılıklı tanık beyanları olduğu görülmekte ise tüm soruşturma evrakı birlikte değerlendirdiğinde şüphelinin üzerine atılı suçu işlediğine dair hakkında kamu davası açmaya yeterli şüphelinin hasıl olduğu" ifadeleri kullanıldı. Söz konusu suçun uzlaşmaya tabi olduğu, dosyanın uzlaştırmacıya gönderildiği fakat tarafların uzlaşamadığı da iddianamede belirtildi. İddianamede tutuksuz şüpheli Burak Özçivit’in 'Zincirleme şekilde alenen hakaret' suçundan 3 ay 15 günden 4 yıl 1 aya kadar hapis cezasıyla cezalandırılması istendi. Özçivit önümüzdeki günlerde iddianameyi kabul eden Beykoz 3. Asliye Ceza Mahkemesi’nde hakim karşısına çıkacak.


Kaynak: DHA
Etiketler; #burak özçivit #burak özçivit hapis
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