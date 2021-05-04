ASLANLAR DA KORONAVİRÜS OLDU
ASLANLAR DA KORONAVİRÜS OLDU
0
ÜNLÜ OYUNCUDAN İYİ HABER!
ÜNLÜ OYUNCUDAN İYİ HABER!
0
ÇİÇEKLERLE KARŞILANDILAR
ÇİÇEKLERLE KARŞILANDILAR
0
MEKSİKA'DA FACİA!
MEKSİKA'DA FACİA!
0

Burak Sergen'den iyi haber!

Ünlü oyuncu Burak Sergen'in oğlu Cansın Sergen, babasının entübeden çıkarıldığını ve sağlık durumunun iyiye gittiğini açıkladı

Burak Sergen'den iyi haber!
04 Mayıs 2021 Salı 11:52

Koronavirüse yakalanan ve solunum güçlüğü çekmesi nedeniyle yoğun bakımda tedavi gören Burak Sergen'in son durumuyla ilgili oğlu Cansın Sergen'den açıklama geldi. Cansın Sergen sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada,  "Arkadaşlar babam entübeden çıkarıldı. En kısa zamanda yoğun bakımdan çıkarılacak. Durumu iyiye gidiyor" dedi. Cansın Sergen de babasının ardından virüse yakalanmış ve hastalığı hafif atlatmıştı.

Etiketler; #burak sergen
Önceki Haber
Bakanlıktan çiftçilerle ilgili önemli açıklama!
Sonraki Haber
Göztepe'de Jahovic bir açıldı pir açıldı
Yıldız Tilbe'ye Tarkan öyle bir cevap verdi ki...
Yıldız Tilbe'ye Tarkan öyle bir cevap verdi ki...
0
Şehrazat ve Acun uzlaştı!
Şehrazat ve Acun uzlaştı!
0
Halil Sezai cezaevi günlerini anlattı
Halil Sezai cezaevi günlerini anlattı
0
Tarkan'dan İkizdere desteği
Tarkan'dan İkizdere desteği
0
Hakan Altun'un sağlık durumu ile ilgili açıklama
Hakan Altun'un sağlık durumu ile ilgili açıklama
0
Boynunda servet taşıdı!
Boynunda servet taşıdı!
0
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.