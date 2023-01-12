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Burhan Çaçan hayatını kaybetti

Türk Halk Müziği'nin usta isimlerinden Burhan Çaçan hayatını kaybetti.

Burhan Çaçan hayatını kaybetti
12 Ocak 2023 Perşembe 15:40

Türk halk müziği sanatçısı Burhan Çaçan hayatını kaybetti. 62 yaşındaki Çaçan'ın İstanbul'daki evinde öldüğü öğrenildi. Sabah yürüyüş yapmak için dışarı çıkan Burhan Çaçan'ın eve döndükten sonra rahatsızlanarak öldüğü belirtildi. Çaçan'ın kalp krizi geçirmiş olabileceği kaydedildi.

BURHAN ÇAÇAN KİMDİR?

Burhan Çaçan, Türk halk müziği sanatçısı. 1978 yılında TRT Erzurum Radyosunun açmış olduğu amatör sesler yarışmasını kazandı. Daha sonra Ankara'ya, ardından İstanbul'a geldi. 1981 yılında ilk albümünü çıkardı.

Etiketler; #burhan çaçan
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