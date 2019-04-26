Teknolojinin gelişmesiyle birlikte sürekli olarak yeni bir estetik tekniği üretilmektedir. Burun estetikleri, pek çok kişi tarafından tercih edilebilmektedir.

Bunun sebebi, burnun yüzün tam merkezinde yer alması ve insanların yüzünde en çok dikkat çeken organlardan biri olmasıdır. Burun, herhangi bir darbeye ve travmaya karşı en açık bölgedir. Bu sebeple de zaman zaman zarar görebilmektedir. Burnu herhangi bir sebepten dolayı zarar görmüş kişiler ya da burnunun yüzünde kötü bir etki yarattığını düşünenler burun estetiğine başvurabilmektedir. Burun estetiği Ankara, İstanbul, İzmir gibi büyük şehirlerde oldukça yaygın olarak yapılmaktadır. Burun estetiği ile burnun şekli değiştirilebilir. Bu işlemin amac, hastaların doğal anatomik oluşumlarına uygun bir burun elde edebilmektir.

Burun Estetiğinin Sağlık Açısından Önemi

Burun estetiği, yalnızca burnun şeklinin düzeltilmesi ya da değiştirilmesi için yapılmamaktadır. Aynı zamanda fonksiyonel olarak da tercih edilmektedir. Burun şeklinden kaynaklanan ve nefes alışverişini güçleştiren pek çok durum, kişilerin sağlığını ve yaşam kalitesini de olumsuz etkilemektedir. Bunlar; burun orta duvarı eğriliği (Nazal Septum Deviasyonu), burun etinin balonlaşması ( Konka Bülloza) ve burun etinin büyümesi (Konka Hipertrpfisi) gibi durumlardır. Bu problemler, kişilerin yaşam kalitesini olumsuz etkilemekte olup cerrahi müdahale ile çözüme ulaştırılabilir durumdadır. Bu cerrahi müdahaleler, hastaların burun estetiği operasyonu geçirmesi ile gerçekleşir. Burun estetiği pek çok yerde yapılabilmektedir. Bu operasyonu geçirmek isteyen kişiler, Burun estetiği hakkında gerekli araştırmaları yaparak kendilerine en uygun hekim ya da hastahaneyi tercih etmelidir.

Burun Estetiği Operasyonu Öncesinde Yapılması Gerekenler

Burun estetiği operasyonu öncesinde hastalara yapılması gereken bazı testler vardır. Bunlar; kan tetkikleri, akciğer grafisi ve EKG ile başlamaktadır. Ardından, burun içerisinde herhangi bir patolojiden şüphelenilirse ek tetkikler istenir. Burun ve Paranazal Sinüs Tomografisi bu tetkikler arasında yer alır. Burun estetiği operasyonu genellikle genel anestezi kullanılarak gerçekleştirilmektedir. İşlem genellikle 2 – 3 saat arasında gerçekleştirilir ve operasyon geçiren hastalar aynı gün taburcu olma şansı yakalar. Operasyon esnasında hastalara tampon uygulanmaktadır. Uygulanan tamponlar operasyondan 3 – 4 gün sonra alınır.

Kaynak: https://alikavuzlu.com/burun-estetigi-ankara/



