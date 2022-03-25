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Çağla Şıkel'in giydiği altın büstiyer çok konuşuldu

Ünlü manken Çağla Şıkel, İstanbul'da düzenlenen mücevher fuarında 5 milyon değerinde bir altın kaplama büstiyer giydi. 45 günde yapıldığı öğrenilen büstiyer, sergilenmeden Katarlı bir iş insanına satıldı

Çağla Şıkel'in giydiği altın büstiyer çok konuşuldu
25 Mart 2022 Cuma 11:13

İstanbul Yeşilköy'de düzenlenen mücevher fuarına ünlü isimler akın etti. Seda Sayan ve Burcu Esmersoy'un katıldığı fuara Çağla Şıkel'in giydiği altın kaplama büstiyer damga vurdu.

43 yaşındaki ünlü model Çağla Şıkel ise fuarda 5 milyon TL'lik altın kaplama bir büstiyer giydi. Şıkel'in giydiği büstiyer, daha görücüye çıkmadan Katarlı bir iş insanına satıldı.

Altın kaplama büstiyeri üreyen firmanın sahiplerinden Erol Durmuş, "Parçamızın değeri 5 milyon TL. 45 gün gibi bir sürede yapıldı. Güzel bir tasarım oldu. Çağla hanıma da çok yakıştı. Çok güzel taşıdı" dedi.

Etiketler; #çağla şikel #altın büstiyer #katar #mücevher fuarı
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