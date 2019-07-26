Deniz tecrübesine sahip profesyonel ekibimiz ile güvenilir,hızlı ve ekonomik çözümler sunarak siz değerli müşterilerimize yardımcı olmayı ilke edinmiş ve bu doğrultuda çalışmalarını emin adımlarla sürdürmektedir.
Calypso Yat Acenteliği & Makine hakkında denizcilik coğrafyasında önemli bir dokuya sahip BODRUM'da Yat acenteliği & Makine ve Teknik Servis hizmetleriyle her daim yanınızda olmayı amaçlamıştır.
Neden Calypso Yat?
Yat acenteliği departmanı organize eden, Uzakyol Vardiya Zabiti “İHSAN NAMIK ERTUĞRAL” ve Makine Departmanı organizetörü Uzakyol Baş Mühendis “AHMET NAZLIAY” elde ettikleri tercübelerini ''CALPSO YAT'' ailesinden hizmet alan müşterilerine en verimli ve çözüm odaklı sonuçları benimsemiş,çalışmalarını uzun vadeye yaymayı amaçlamıştır.
CALYPSO YAT olarak vermiş olduğumuz hizmetler
*Yat acenteliği
*Makine departmanı
*Kiralık tekneler
*Satılık tekneler
Yat Acenteliği konusunda vermiş olduğumuz hizmetler aşağıdaki başlıklar altında topluyabiliriz.Bunlar;
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Yurtdışı giriş - çıkış işlemleri
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Yabancı bayraklı teknelerin; Transitlog yenileme vb transitlog işlemleri.
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Tekne transferleri
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Yurt dışında şirket kuruluşu (Amerika, İngiltere, Marshall Islands, British Virgin Islands, Malta, Panama)
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Yurt dışında kurulmuş olan şirkete tekne tescili
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Yıllık şirket vergi ödemeleri
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Konsolosluk İşlemleri
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Bayrak düşüm (Terkin) işlemleri
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Tekne-Yat sigortası
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Yunan Adaları Kapı Vizesi
Makine ve Teknik Departman
Makine ve Teknik Departman konusunda vermiş olduğumuz hizmetler aşağıdaki başlıklar altında topluyabiliriz.Bunlar;
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Tüm marka makinelerin tamir ve bakımı
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Dıştan takma motorların tamir ve bakımı
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Teknik bakım onarım ve hizmeti
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Elektirik ve Elektironik bakım ve onarım hizmetleri
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Hidrolik sistemler
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Pnömatik sistemler
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Irgat tamir ve bakımı
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Yat ve teknelere kışlama hizmetler
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Yat ve teknelere bakım onarım hizmetleri
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Refit-kışlama hizmetleri
Firmamız tarafından siz değerli müşterilerimize bu imkanları sunmaktayız.Daha fazla bilği almak isterseniz sitemizi ziyaret edebilir veya telefon numaramızı arayarak ekibimiz tarafından bilgi alabilirsiniz.
CALYPSO YAT ACENTELİĞİ & MAKİNE VE TEKNİK SERVİS
Adres : Çarşı Mah. 1037 sk. No:2/4 Bodrum/MUĞLA
ofis tel no : 0252 316 00 47
Acente :0537 210 50 30
Acente mail :yachtingcalypso@gmail.com
Teknik Dep. :0533 235 86 87
Teknik Dep. mail: info@calypsoyat.com
Web : www.calypsoyat.com