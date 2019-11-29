Valiz seçiminde en önemli nokta dayanıklı olmasıdır herkesin bildiği gibi.

Çünkü içinde taşıyacağımız eşyaların ağırlığı, devamlı hareket edecek olması ve süreli yolculuklarda kullanılmasından dolayı bir valiz ne kadar dayanıklı olursa o kadar uzun süreli ve dayanıklı olarak kullanılabilir. Sanırım kimse kısa bir süre kullandıktan sonra kullanışlılığını yitirecek bir valiz satın almak istemez.

Bu noktada sizlere Cantamall valizleri hakkında bilgileri aktarmak istiyorum. Black Friday kampanyasından dolayı indirime girince kendime bir valiz seti satın almak istedim. Bu vesile ile de bir süredir takip ettiğim www.cantamall.com/ sitesinden ilk siparişimi verdim. ÇÇS markalı bir valiz satın aldım kendimi ama abs olanlardan yani sert kırılmaz valiz olarak bilinen modellerden.

360 derece döner tekerlekleri, sürgü kolu, taşıma kulpu belli ki birçok testten geçirilmiş çünkü hiçbir arıza çıkarmıyor. Özellikle dayanıklılığını test etmek için seri bir şekilde ve biraz sertce yüzlerce kez o tekerlekleri döndürdüm sürgü kolunu çektim kapattım açıkcası ürünün bu aksamları makine gibi muhteşem çalışmakta. Gövdesinde kullanılan abs materyal ise kesinlikle kolay kolay kırılamayacak cinsten.

Yani bu valizin üstüne kaya düşse hiçbir şey olmaz. Zaten internetten de daha öncesinde bazı videolarını izlemiştim; valizi 4 katlı apartmanın çatısından atıyorlar ve valize hiçbir şey olmuyordu. Aynen o videoda izlediğim kalitede valiz, inanılmaz dayanıklı. İç hacmi son derece geniş olan bu ÇÇS valizler aynı zamanda içinde bulunan astar dolayısı ile ayrıca çok da kullanışlı. Şifreli kilit sistemine sahip olması dolayısı ile ise son derece güvenli.

Sahip olduğu körük sistemi ile valizin iç hacmini 2-3 cm daha büyütmek mümkün. Valiz seçerken körüklü olmasına mutlaka dikkat edin siz de. Gerçekten çok fazla avantaj sağlamakta. 4 tekerlekli , her bir tekerin çift tekerleğe sahip olması ve tekerleklerinin 360 derece dönmesi dolayısı ile valizi dik bir şekilde tutmak veya sürmek de mümkün olmakta.

Cantamall şuan Black Friday kapsamında piyasanın en ucuz fiyatlarını sunmakta. Şayet valize ihtiyacınız var ise mutlaka bu fırsatı kaçırmayın çünkü kampanya bitince bu fiyatlardan alışveriş yapmak için yeni kampanyaları beklemek zorunda kalacaksınız. Cantamall düzenli olarak kampanyalar yapmakta ama şuan çok özel bir kampanya içerisinde ; 1000lerce valiz modelini en uygun fiyat garantisi ile hemen satın alabilirsiniz.