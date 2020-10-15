Çay Tabağı Çeşitleri

Çay bardakları camdan yapılan sınırlı sayıdaki ürünler olsa da çay tabağı modelleri oldukça çoktur.

Çay bardakları camdan yapılan sınırlı sayıdaki ürünler olsa da çay tabağı modelleri oldukça çoktur. Çay bardaklarına altlık görevi gören bu tabaklar bardakların da çok daha şık görünmesini sağlar. Çay bardağı ile takım olarak alınabileceği gibi çay tabakları ayrı olarak da alınabilir.

Ülkemizde geleneksel ürünlerden olan çay bardakları sadece cam olanlarda tercih edilir. Çay fincanları ise porselen gibi diğer materyallerden olabilir. Ancak çay tabakları için böyle bir genelleme yapmak mümkün değildir. Cam, porselen, bambu gibi pek çok çeşitte çay tabağı bulabilirsiniz. Son dönemlerde metal çay tabakları da oldukça revaçtadır.

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Renk ve Desen Seçenekleri

Porselen çay tabağı renk ve desenleri ile oldukça çeşitlidir. Osmanlı desenlerinin yanı sıra çiçek desenleri gibi floral desenler de oldukça çoktur. Eğer tercihini şıklıktan yana kullananlardansanız siyah ve gold desenleri tercih edebilirsiniz. Kahvaltı sofraları için daha renkli neşeli ya da bambu doğallığı tercih edilirken akşam çayları için daha sade modeller tercih edilmektedir.