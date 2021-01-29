Çaycı Hüseyin, 'öldü' haberlerine isyan etti

Sosyal medyada sürekli bir şekilde öldüğü iddia edilen Çaycı Hüseyin, "Öldüğüm zaman size haber vereceğim. Adamı hasta etmeyin" dedi

Çocuklar Duymasın adlı dizideki Çaycı Hüseyin rolü ile anılan Alparslan Özmol, sosyal medyada sürekli öldüğüne yönelik haberlerle anılmasına ilişkin açıklama yaptı.

Hakkında sık sık öldü paylaşımlarının yapılmasının kendisine anlamsız geldiğini açıklayan Özmol, işiyle anılmayı tercih ettiğini söyledi.

Öldü haberlerinin sürekli olduğunu belirten Özmol şöyle devam etti: "Sosyal platformlarda insanlarımız kullanmaya başladı. Bunların telif yasaları da var. Mizah toplumumuzun güzel bir noktası. Mizah olmadan yaşayamayız ama kaliteli mizah önemli. Mizahın içeriği çok önemli. Öldükten sonra bir kere mizah yaparsın ama süreç sürekli öldü haberleriyle geçerse, insanların yakınlarına da zarar veriyor. Koronadan öldü dediler, uçak kazasında öldü dediler. Benim üzerimden öldü haberlerinin çıkması anlamsız geliyor"

Takipçi sayısını artırmak isteyen kişilerin öldü haberlerine yer verdiğini ifade eden Özmol, "Bir görselimi alıp, internet sitesine koyup, 'Şok şok şok, Çaycı Hüseyin'e bir şey oldu' yazıyorlar. Tıkladığında içeriğinde oyun sitesi çıkıyor. Bir tık uğruna şerefini satmak gibi bir şey oluyor. Sürekli 'Öldün mü ağabey? Cenazen Konya'dan kalktı. Konya’da deniz mi var?' gibi anlamsız espriler yapılıyor. Bir gün öleceğiz bu sefer de inanmayacaklar. O zaman da 'Yok canım ölmedi, yaşıyor' diyecekler. Bizim camiada zaten öldükten sonra değerin artar. Ama ben ölmeden, ‘öldü’ diye gündeme gelmek ve ekranlara bir proje yapmadan gelmek anlamsız geliyor. Arkadaşlar, ben yaşıyorum. Öldüğüm zaman size haber vereceğim. Adamı hasta etmeyin" ifadelerini kullandı.