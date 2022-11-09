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"Çekiç ve Gül: Bir Behzat Ç. Hikayesi"nin yayın tarihi belli oldu

Başrollerini Erdal Beşikçioğlu, İnanç Konukçu ve Berkan Şal gibi isimlerin paylaştığı "Çekiç ve Gül: Bir Behzat Ç. Hikayesi" 6 Aralık'ta BluTv'de izleyicisiyle buluşacak

"Çekiç ve Gül: Bir Behzat Ç. Hikayesi"nin yayın tarihi belli oldu
09 Kasım 2022 Çarşamba 15:13

Türkiye'nin lider yerli online video platformu Blutv, efsanevi dizi 'Behzat Ç'nin yeni macerası 'Çekiç ve Gül: Bir Behzat Ç. Hikayesi'ni seyirciyle buluşturmak için artık gün sayıyor. Dizinin usta oyuncusu Erdal Beşikçioğlu, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşım ile dizinin yayın tarihini açıkladı.

6 ARALIK'TA YAYINLANACAK

Yapımcılığını Ortaks Yapım'ın üstlendiği BluTV'nin yeni orijinal içeriğindeErdal Beşikçioğlu, İnanç Konukçu, Berkan Şal, Ege Aydan, Ayça Eren ve Güven Kıraç'ın yer aldığı güçlü oyuncu kadrosuna; Mehmet Ali Nuroğlu, Esra Ronabar, Burak Dakak, Evliya Aykan, Derin Beşikçioğlu ve Gökçe Eyüboğlu eşlik ediyor. 'Çekiç ve Gül: Bir Behzat Ç. Hikayesi'nin yönetmenliğini Devrim Yalçın üstlenirken senaryo ise Ercan Uğur imzası taşıyor. Çekiç ve Gül: Bir Behzat Ç. Hikayesi, 6 Aralık Salı günü BluTV'de başlıyor.

Etiketler; #behzat ç. #çekiç ve gül #yayın tarihi
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