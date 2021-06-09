Cem Yılmaz'dan tweet tepkisi!

Ünlü Komedyen Cem Yılmaz, sosyal medyada kendisine ait olmayan bir sözün paylaşılması üzerine tepki gösterdi

Ünlü komedyen Cem Yılmaz, kendisi söylemiş gibi atılan bir tweete tepki gösterdi.

Twitter’da “Çatlak Filozof” adlı kullanıcı, “Cem Yılmaz: ‘Bu ülkenin en büyük sorunu 2 duble rakı içeni kafir, 2 rekat namaz kılanı da müslüman zannetmek.” şeklinde bir paylaşım yaptı.

Bunu paylaşan Yılmaz, kendisini bu sözü söylemediğini belirterek "“Bu ülkenin en büyük sorunu bişeyler geveleyip altına bi isim yazmak olsa gerek ! Bi bitmediniz be Nerede söylemişim bunu ? Rüyanda mı ?” diye yazdı.

Yılmaz sonra “Tavşan gider ekine,kulakları dikine Cem Yılmaz” mesajını yayımladı.