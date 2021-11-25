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Cengiz Kurtoğlu'ndan bıçaklı saldırı

Sarıyer'de bir doğum günü partisine katılan şarkıcı Cengiz Kurtoğlu, iddiaya göre aynı masada oturduğu iş insanı Mustafa Can'a bıçakla saldırdı. Olayda Mustafa Can yüzünden yaralanırken, Cengiz Kurtoğlu gözaltına alındı. Yaşanan olay güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı

Cengiz Kurtoğlu'ndan bıçaklı saldırı
25 Kasım 2021 Perşembe 08:48

Olay, 22 Kasım Pazartesi günü saat 23.00 sıralarında Sarıyer'de bulunan bir restoranda meydana geldi. İddiaya göre, bir arkadaşının doğum günü partisine katılan şarkıcı Cengiz Kurtoğlu, aynı masada oturduğu iş insanı Mustafa Can ile tartışmaya başladı. Ardından masadan aldığı servis bıçağı ile Can'a saldıran Cengiz Kurtoğlu'nu araya girenler sakinleştirmeye çalıştı. Yaşanan olay iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Olaylar sırasında yüzünden yaralandığını iddia eden iş insanı Mustafa Can polise giderek, Cengiz Kurtoğlu'ndan şikayetçi oldu. Restoranın güvenlik kameralarını inceleyen Sarıyer İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, Cengiz Kurtoğlu'nu gözaltına alarak polis merkezine götürdü. Burada ifadesi alınan Kurtoğlu, ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

Cengiz Kurtoğlu, poliste verdiği ifadesinde Mustafa Can ile Orhan Gencebay ve diğer bazı sanatçılara hakaret ettiği için tartıştıklarını söyledi. Kurtoğlu'nun, Can'ın yüzünün bıçakla yaralanmadığını, tırnağı ile çizilmiş olabileceğini söylediği öğrenildi.

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Kaynak: DHA
Etiketler; #Cengiz Kurtoğlu #bıçaklı saldırı
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