Çeşme'de Sıla gecesi

Sıla, Çeşme Amfi Tiyatro'da sahneye çıktı. Sıla, şarkıları, enerjisi ve hiç düşmeyen temposuyla yaklaşık üç saat sahnede kaldı. Konserlerinde seyircilerinin sevgilerini karşılıksız bırakmayan Sıla, minik bir hayranını da sevindirdi.

Konserinin ilk yarısında bir dinleyicisi sahneye yaklaşarak Sıla'ya "Benim kızımın adı da Sıla ve sizi çok seviyor. Size bir hediye hazırlamış ve vermek istiyor" deyince Sıla hemen minik adaşını sahneye davet etti. Küçük hayranı Sıla'ya bir kolye hediye etti. Kolyeyi alan Sıla hayranına teşekkür ettikten sonra onu sahneye oturttu ve konserine devam etti. Konserin ilk yarısı bitince ise Sıla minik hayranını da kulise götürdü ve orada birlikte hatıra fotoğrafı çektirdiler.

Konserin ilk yarısında sahnede pembe bir kıyafet tercih eden Sıla, ikinci yarıda ise beyaz ve yeşil elbisesini renkli bir taçla tamamladı. Sıla'yı Çeşme'de dinlemeye gelenler arasında Ezgi Mola ve sevgilisi Mustafa Aksakallı'da vardı. n Müge Yunt