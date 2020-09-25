Çılgın Sayısal Loto Nedir? Nasıl Oynanır ?

Çılgın Sayısal Loto, 1 ve 90 arası sayılar arasından 6 tane seçilerek kupon oluşturmaya dayalı bir şans oyunudur.

Kolonlardan en az 2 en fazla 6 sayı bilindiği takdirde ikramiye kazanılır. Aynı zamanda telefonunuzdan ve bilgisayarınızdan online oynayabileceğiniz Çılgın Sayısal Loto, haftanın 3 günü büyük ikramiyelerle kazandırmaya devam ediyor.

Çılgın Sayısal Loto Nasıl Oynanır ?

Her kolon için 90 numaradan 6 tane Numara seçilerek kolon oluşturulur. Numaraları kendi seçmek istemeyen oyuncular için rastgele seçme seçenekleri de mevcut. İsterseniz sadece çift sayılardan, isterseniz sadece tek sayılardan oluşan rastgele numaralar oluşturabilirsiniz.

Tek oyunda en fazla 10 kolon oluşturulabilir.

Oluşturulan her bir kolonun ücreti 3 TL’dir. Minimum oyun ücreti tek bir kolon ücretine tekabül eder.

Her çekilişte kazanan numaralar 1 ile 90 arasındaki sayılardan 6 tane çekilerek belirlenir. Bu 6 rakamın dışında 1 rakam daha ‘’Joker’’ adı altında çekilir ve kazanma şansını arttırır.

Kazanma Şartları ve İkramiyeler

İkramiyeler 6 kategoride oluşturulmuştur ;

‘’6 bilen’’ kombinasyondaki 6 rakamında doğru tahmin edildiği kombinasyon.

‘’5+1 bilen ‘’ kombinasyondaki 5 rakamında doğru bilindiği 6’ıncı rakamın Joker rakamıyla aynı olması durumu.

‘’5 bilen ‘’ kombinasyondaki 5 rakamın doğru olduğu ancak joker rakamın 6’ıncı rakamla uyuşmaması.

‘’4 bilen ‘’ kombinasyondaki 4 rakamın doğru olması durumu.

‘’3 bilen ‘’ kombinasyondaki 3 rakamın doğru olması durumu.

‘’2 bilen ‘’ kombinasyondaki 2 rakamın doğru olması durumu.

İkramiye Dağılımı

İkramiye havuzundan %13’lük pay ‘’6 bilen’’ kazananlara,

İkramiye havuzundan %13’lük pay ‘’ 5+1 bilen’’ kazananlara,

İkramiye havuzundan % 8’lik pay ‘’5 bilen ‘’ kazananlara,

İkramiye havuzundan %8’lik pay ‘’4 bilen’’ kazananlara,

İkramiye havuzundan %20’lik pay ‘’3 bilen’’ kazananlara,

İkramiye havuzundan %30’luk pay ‘’2 bilen’’ kazananlara,

Kalan %8, Özel Çekiliş Fonuna tahsil edilir.

Aynı ikramiye kategorisinden birden fazla kazanan olduğu durumlarda ikramiye havuzu kazananlar arasında eşit miktarda bölüşülür.