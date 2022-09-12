HALUK LEVENT'TEN MUHTEŞEM KONSER
HALUK LEVENT'TEN MUHTEŞEM KONSER
0
EV HAPSİ KALDIRILDI AMA...
EV HAPSİ KALDIRILDI AMA...
0
MÜCEVHERLERİ KİME KALACAK?
MÜCEVHERLERİ KİME KALACAK?
0
ALTIN GÜVERCİN'İ KAZANAN BELLİ OLDU
ALTIN GÜVERCİN'İ KAZANAN BELLİ OLDU
0

Çim Konserleri'nin finalini Haluk Levent yaptı

Ziyaretçilerini on gün boyunca ünlü isimlerle buluştuğu 91. İzmir Enternasyonal Fuarı Çim Konserleri, son gece sahnesinde Haluk Levent’i ağırladı. Levent konser alanını dolduran on binlerce İzmirliye unutulmaz bir gece yaşattı. Finalde Atatürk’ün Gençliğe Hitabesi’ni okuyan Levent, İzmir Marşı’nı ise 100. yıl coşkusu içinde seyircilerle birlikte söyledi

Çim Konserleri'nin finalini Haluk Levent yaptı
12 Eylül 2022 Pazartesi 16:50

91. İzmir Enternasyonal Fuarı Çim Konserleri 2-11 Eylül tarihleri arasında Kültürpark’ta birbirinden ünlü isimleri ağırladı. Çim Konseri sahnesinin son konuğu ise sosyal projeleriyle de adından sıkça söz ettiren ünlü sanatçı Haluk Levent oldu. Levent’e dans ekibi de horon ve zeybek oyunlarıyla eşlik etti. Levent’in iki saati aşkın performansına hep bir ağızdan eşlik eden kalabalık, “Yansın, sönsün ışıklar” şarkısında ise telefonlarının ışıklarını yakıp söndürerek ortaya hareketli görüntüler çıkardı. Konserde en çok alkışı ise Haluk Levent’in finalde söylediği İzmir Marşı aldı. İzmir Marşı’na binlerce kişi eşlik etti.

Rock &Rap sahnesinde ise Contra ve Anıl Piyancı sahne aldı. Rap müziğin dikkat çeken isimleri Contra ve Anıl Piyancı hem kendi parçalarını hem de birlikte parçalar seslendirdi. Gençlerin ağırlıkta olduğu seyirciler rapçilerin şarkılarına eşlik etti. 

İzmir Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde Folkart ana sponsorluğu Migros etkinlik sponsorluğu, Batı Anadolu, Çimentaş, ESBAŞ, İZKA İnşaat, Jimmy Key, Karluna, Luna, Nemport, Tankar, Uniteks sponsorluğu, Kafa Radyo medya sponsorluğunda düzenlenen İzmir Enternasyonal Fuarı, teknoloji, ticaret, kültür, sanat ve eğlencenin her yaş grubuna hitap eden etkinlikleriyle ziyaretçilerine unutulmaz günler yaşattı. 

Etiketler; #çim konserleri #haluk levent #konser
Önceki Haber
Karşıyaka Tramvayı ile Çiğli Tramvayı buluştu
Sonraki Haber
Yol kenarında kadın cesedi bulundu!
Gülşen'in ev hapsi kaldırıldı ama...
Gülşen'in ev hapsi kaldırıldı ama...
0
Tarkan İzmir konserinden para aldı mı? Başkan Soyer açıkladı
Tarkan İzmir konserinden para aldı mı? Başkan Soyer açıkladı
0
Fatih Erkoç 36 yıl sonra aynı sahnede
Fatih Erkoç 36 yıl sonra aynı sahnede
0
Zakkum sessizliğini bozdu! Atatürk'lü yanıt!
Zakkum sessizliğini bozdu! Atatürk'lü yanıt!
0
Ünlü şarkıcı Tuğba Altıntop'un yüzünü köpek ısırdı
Ünlü şarkıcı Tuğba Altıntop'un yüzünü köpek ısırdı
0
Tarkan'dan İzmir konseri ile ilgili yeni mesaj
Tarkan'dan İzmir konseri ile ilgili yeni mesaj
0
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.