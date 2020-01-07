Çocuk oyun evleri, çocukların kaliteli zaman geçirmesi ve gelişimi açısından oldukça önemlidir.

Çocuk oyun ve parti evi olarak hizmet veren mekânlar çocukların kaliteli şekilde vakit geçirmeleri ve bu süreçte bir şeyler öğrenmeleri için kurulmuş özel alanlardır. Bonjur Parti Evi bu alanda hizmet veren ve en çok tercih edilen mekânların başında yer almaktadır.

Bonjur parti evi İstanbul Anadolu yakasında, iki farklı şube ile hizmet vermektedir. Burada çocuklarınızın sosyal gelişimlerinden, eğlenceli vakit geçirmelerine kadar her türlü destek verilmektedir. Ebeveynler için ayrı, çocuklar için ayrı kurulmuş olan alanlarda çocuklar son derece güvendedir. Ve ebeveynler bu süreci kendilerine ayrılmış olan alandaki canlı ekrandan izleyebilmektedirler.

Çocuk oyun evi

Burası çocukların çok kaliteli oyun etkinliklerle zaman geçirmesine olanak sağlayan bir mekândır. Bu etkinlikleri özenle planlayan profesyonel bir ekibe sahiptir. Burada çocuklar drama ve yoga eğitimleri alabilmektedirler. El becerisi ve boyama etkinlikleri ile onları keşfetmeye hazır mısınız? Aynı zamanda branş öğretmenleri eşliğinde spor aktiviteleri yapılmaktadır. Özellikle yaz aylarında çocuklarınız Bonjur ile kaliteli vakit geçirmektedir.

Çocuk parti evi

Bonjur parti evi olarak verilen hizmetlere bakıldığında ise elbette karşımıza en güzel doğum günü organizasyonları çıkmaktadır. İstanbul doğum günü mekânları arasında yer alan Bonjur yaş ayırımı yapmadan, her yaştan çocuğun çoğum günü partisini zevkle organize etmektedir.

Çocuk doğum günü yerleri denildiğinde akla sadece doğum günü yapılabilecek restoran veya cafe tarzı mekânlar gelmektedir. Bonjur bu anlayışı bozan harika bir mekândır. Çünkü burada mekân süslemesinden, parti boyunca yapılacak tüm etkinliklere kadar her detay düşünülmüştür.

Bonjur parti evine ait olan iki farklı şube doğum günü yerleri arasında en gözde alanlardır. Uygulamış oldukları konsept doğum günü çalışmaları ile çocuklarınıza unutulmaz anlar yaşatmaktadırlar. Bir parti için gerekli olan her çalışma Bonjur ekibi tarafından özenle yapılmaktadır. Çocuklarınızın hayallerini paylaşmaları yeterlidir. Onlara hayallerinin de ötesinde süslenmiş bir mekân ve arkadaşları ile birlikte doyasıya eğlenecekleri bir organizasyon imkânı verilmektedir. Kız çocuklar için ayrı, erkek çocuklar için ayrı ve 1 yaş partileri için ayrı konseptler düzenlenmektedir. Tüm bu konspetlerin uygulanması ve konuklarınızın bu partilerden memnun dönebilmesi Bonjur sorumluluğundadır.







































