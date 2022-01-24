Cüneyt Arkın, Fatma Girik'in ölümüne hüngür hüngür ağladı

Yıllarca birçok filmde rol aldığı yakın arkadaşı Fatma Girik'in ölüm haberini alan usta sanatçı Cüneyt Arkın gözyaşlarını tutamadı. Bir programın canlı yayınına telefonla bağlanan Arkın, hüngür hüngür ağladı

Yeşilçam'ın usta isimlerinden biri olan Fatma Girik, bu sabah tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Usta sanatçının vefat ettiği hastaneden yapılan yazılı açıklamada, "Türk sinemasının çınarı ve değerli oyuncusu Sayın Fatma Girik, Kovid 19'a bağlı viral pnömoni tedavisi görmekteyken gelişen, çoklu organ yetmezliği sonucu hayatını kaybetti." denildi.

NTV'nin canlı yayına bağlanarak hüngür hüngür ağlayan Cüneyt Arkın, "İnanamıyorum, içimden bağıra bağıra ağlamak geliyor. Ne kadar iyiydi, benim de bir parçamı götürdü. Yüreğim yanıyor. O benim can yoldaşımdı. Allah'ım bana sabır ver. Gözümün önünde o mavi bakışları... O kadar alçak gönüllüydü ki öylesine zarif, ince ve dünyalar güzeli bir hanımefendiydi. Canım, canım..." dedi.