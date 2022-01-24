MAYO İLE KARA ATLADI!
MAYO İLE KARA ATLADI!
0
ÖLÜMLE İLGİLİ BUNLARI SÖYLEMİŞ
ÖLÜMLE İLGİLİ BUNLARI SÖYLEMİŞ
0
CÜNEYT ARKIN GÖZYAŞLARINI TUTAMADI
CÜNEYT ARKIN GÖZYAŞLARINI TUTAMADI
0
FATMA GİRİK HAYATINI KAYBETTİ
FATMA GİRİK HAYATINI KAYBETTİ
0

Cüneyt Arkın, Fatma Girik'in ölümüne hüngür hüngür ağladı

Yıllarca birçok filmde rol aldığı yakın arkadaşı Fatma Girik'in ölüm haberini alan usta sanatçı Cüneyt Arkın gözyaşlarını tutamadı. Bir programın canlı yayınına telefonla bağlanan Arkın, hüngür hüngür ağladı

24 Ocak 2022 Pazartesi 11:15

Yeşilçam'ın usta isimlerinden biri olan Fatma Girik, bu sabah tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Usta sanatçının vefat ettiği hastaneden yapılan yazılı açıklamada, "Türk sinemasının çınarı ve değerli oyuncusu Sayın Fatma Girik, Kovid 19'a bağlı viral pnömoni tedavisi görmekteyken gelişen, çoklu organ yetmezliği sonucu hayatını kaybetti." denildi.

NTV'nin canlı yayına bağlanarak hüngür hüngür ağlayan Cüneyt Arkın, "İnanamıyorum, içimden bağıra bağıra ağlamak geliyor. Ne kadar iyiydi, benim de bir parçamı götürdü. Yüreğim yanıyor. O benim can yoldaşımdı. Allah'ım bana sabır ver. Gözümün önünde o mavi bakışları... O kadar alçak gönüllüydü ki öylesine zarif, ince ve dünyalar güzeli bir hanımefendiydi. Canım, canım..." dedi.

Etiketler; #cüneyt arkın #fatma girik #ölüm #ntv #cüneyt arkın ağlama
Önceki Haber
Atılım Üniversitesi öğretim üyesi alacak
Sonraki Haber
Anne ve oğlu zemin katta çıkan yangında hayatını kaybetti!
Ünlü oyuncu Pelin Akil, mayo ile kara atladı
Ünlü oyuncu Pelin Akil, mayo ile kara atladı
0
Fatma Girik: Öldüğümde büyük bir tören istemiyorum
Fatma Girik: Öldüğümde büyük bir tören istemiyorum
0
Fatma Girik hayatını kaybetti! İşte ölüm nedeni!
Fatma Girik hayatını kaybetti! İşte ölüm nedeni!
0
Sezen Aksu sessizliğini bozdu
Sezen Aksu sessizliğini bozdu
0
Üç Kuruş'un 11. bölüm fragmanı yayınlandı
Üç Kuruş'un 11. bölüm fragmanı yayınlandı
0
O Ses Türkiye'nin şampiyonu belli oldu
O Ses Türkiye'nin şampiyonu belli oldu
0
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.