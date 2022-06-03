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Cüneyt Arkın'ı yıkan ölüm!

Yeşilçam'da yardımcı rollerde oynayan Türk sinemasının Rambosu olarak tanınan Sönmez Yıkılmaz, 77 yaşında hayatını kaybetti

Cüneyt Arkın'ı yıkan ölüm!
03 Haziran 2022 Cuma 08:48

Yeşilçam'da yardımcı rollerde oynayan Türk sinemasının Rambosu olarak tanınan Sönmez Yıkılmaz, 77 yaşında hayatını kaybetti. Yıkılmaz'ın cenazesinin, yarın Teşvikiye Camisi'nde kılınacak namazın ardından son yolculuğuna uğurlanacağı öğrenildi. Cüneyt Arkın, sosyal medya hesabından Yıkılmaz ile birlikte çekilen fotoğraflarını "İçimden bir parça koptu İyi dost, Yeşilçam'ın vefakâr emekçisi, Sönmez Yıkılmaz'ın vefat haberini üzüntüyle öğrendim. Onlar olmadan Yeşilçam eksik olurdu. Karakter oyuncuları olmadan Türkiye’de film çekilmezdi. Çünkü onlar filmin kokusu, tadı, her şeyiydi. Kendisine Allah’tan rahmet, ailesine, yakınlarına ve tüm sevenlerine başsağlığı dilerim... Sinema camiamızın başı sağolsun" notuyla paylaştı.


Kaynak: DHA
Etiketler; #yeşilçam #ölüm #rambo #sönmez yıkılmaz
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