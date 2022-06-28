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Cüneyt Arkın'ın cenazesi ile ilgili ayrıntılar belli oldu

Türk sinemasının unutulmaz isimlerinden Cüneyt Arkın'ın cenaze programı açıklandı. Ailesi, ünlü oyuncunun sosyal medya hesabından paylaştığı mesajda, 30 Haziran perşembe günü, Teşvikiye Camii'nde öğlen namazına müteakip kılınacak cenaze namazı sonrası son yolculuğuna uğurlanacağını duyurdu

Cüneyt Arkın'ın cenazesi ile ilgili ayrıntılar belli oldu
28 Haziran 2022 Salı 13:37

Açıklamada; "Çok acı kaybımız. Merhume Hacı Halise Cüreklibatır ve Merhume Hacı Yakup Cüreklibatır'ın değerli oğlu, Murat, Kaan ve Filiz'in sevgili babaları, Deniz ve Aslı'nın kayınpederi, Cemre, Polat, Tara, Arkın, Zeynep, Defne ve Sarp'ın dedeleri, Betül Cüreklibatır'ın kıymetli eşi, Türk sanat dünyasının duayeni kıymetlimiz Cüneyt Arkın'ı kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyoruz.

Cenazesi 30 Haziran perşembe günü 10.30, Atatürk Kültür Merkezi'ndeki törenin ardından öğlen namazına müteakip Teşvikiye Camii'nde kılınacak namaz sonrası Zincirlikuyu Mezarlığı'na defnedilecektir. Tüm sevenlerine ve kamuoyuna duyurulur." ifadeleri yer aldı.


Kaynak: DHA
Etiketler; #cüneyt arkın #cenaze #ölüm
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