CZN Burak’tan örnek hareket

Sosyal medya fenomeni CZN Burak lakaplı Burak Özdemir, Adıyaman’da yaşayan ve kendisine mesaj atan engelli Ahmet ve Ali kardeşlere yardım elini uzatarak, evlerine A’dan Z’ye eşya yardımı yaptı.

Adıyaman’da yaşayan ve zor durumda olan engelli Ahmet ve Ali kardeşler, paylaştığı yemek videolarıyla tanınan CZN Burak lakaplı Burak Özdemir’e videolu mesaj gönderdi. Mesajı alan ve etkilenen ünlü isim, hemen gerekli hazırlıkları yaparak ebiyle birlikte Adıyaman’ın yolunu tuttu. Adıyaman’daki esnaflardan engelli kardeşlerin evi için A’dan Z’ye bütün eşyaları satın alan CZN Burak, daha sonra Ahmet ve Ali’nin evini ziyaret edip sürpriz yaptı. Burak Özdemir ve ekibi, eşyaları teker teker indirip odalara yerleştirdi. Eşyaları gören Ahmet ve Ali kardeşlerin ile ailesinin mutluluğu ise gözlerinden okundu. CZN Burak, bu anları ise sosyal medya hesabından paylaştı. Ünlü şefin bu paylaşımı, sosyal medyada en çok konuşulanlar arasına girdi ve takdir topladı. Burak Özdemir ayrıca sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Sadece bir gün değil her zaman elimden geleni yapmaya çalışıyorum. Kötü yorum yapan arkadaşların da canı sağolsun. ‘En güzel bağ sevgidir’ demeye devam edeceğim. İyi ki varsınız” dedi.