Dayton Lastikleriniz Güler Oto Lastik’ten

Dayton, dünyanın en büyük lastik üreticisi olan Bridgestone Corporation’ın ürünü olup 1905 yılında Amerika Birleşik Devletleri’nde kurulmuştur.

Araç sayısının artması ile birlikte lastik ve lastikle ilgili konular sürücülerin daha fazla dikkatini çekmeye başladı. Lastik ve lastik hizmetlerine ihtiyaç duyanlar en iyi firmayı araştırmaktadır. Güler Oto Lastik, lastik konusunda ülkemizin her bölgesinde bilinen ve tanınan bir firmasıdır. Hemen hemen her bölgeden sürücüler araçları için gerekli olan lastikleri ve lastik hizmetlerini kurumdan tedarik edebilmektedir. Firma özellikle Bridgestone, Lassa ve Dayton lastikleriyle müşteri memnuniyetini elde etmiştir.

Dayton, dünyanın en büyük lastik üreticisi olan Bridgestone Corporation’ın ürünü olup 1905 yılında Amerika Birleşik Devletleri’nde kurulmuştur. Dayton firmasının lastik bölümü 1961 yılında Firestone şirketine satılmıştı. 1988 yılında Bridgestone, Firestone markasını satın almıştır. Böylece el değiştiren Dayton markası, dünya devi Bridgestone tarafından üretilmeye başlandı. Dünyanın birçok ülkesinde ekonomik lastikler üreten Dayton markası 2014 yılından beri Türkiye’de hizmet vermektedir. Ülkemizdeki lastik sektörünün lideri olan Brissa güvencesiyle Türkiye pazarlarında aktif olan Dayton, benzerlerine göre daha uygun fiyatları ile dikkatleri çekmektedir.

Dayton Lastik Modelleri ile Yüksek Performans

Yüksek kalite, yüksek performans ve fiyat avantajları bulunan Dayton lastik diğer lastik markaları ile arasında fark meydana getirmektedir. Dayton lastik İtalya, Fransa ve İspanya’da üretim yapmaktadır. 2017 yılından itibaren Türkiye’de yerli üretime geçmiştir. Markanın 110 yılı aşkın bir köklü geçmişi vardır. Brisa’nın gelecek odalı yüksek performans hedefleri ile birleşince daha kaliteli ve verimli lastikler hizmete sunulmuştur.

Binek araçları grubunda Dayton lastik 20 farklı ebat ve 2 farklı desene sahiptir. Dayton, 13- 18 jant aralığındadır. Hafif ticari araçlarda 30 farklı ebat ve 2 farklı desende lastikler üretmektedir. Tercihe göre sürücüler lassa, Bridgestone markasını seçebileceği gibi Dayton lastiklerini de seçebilmektedir. Lastik tercihlerinde sürücülerin lastikte aradıkları özellikler önemlidir. Dayton markasının lastikleri yol tutuşu, fren performansı, uzun ömürlü olması ile kalitesini ve başarısını kanıtlamıştır. Kalitesi yüksek olduğundan başta Avrupa olmak üzere dünyanın birçok ülkesinde tercih edilmektedir. Yapılan testlerde Dayton lastik hem kuru hem ıslak zeminde dengeli performans sergilemiştir.

Dayton Lastik Bayisi Aracılığıyla Mükemmeli Elde Edin

Kuru zeminde gösterdiği performansı ıslak zeminde de göstermesi alkışları almasına sebep olmaktadır. Dengeli bir lastiktir. Testlerde aldığı yüksek notlarla tam güveni hak etmiştir. Bridgestone tarafından daha ekonomik lastik beklentilerine cevap vermesi amacıyla üretilen Dayton lastiğin çok sayıda satış bayisi bulunmaktadır. Trafik ve araçlar konusunda uzman olanların tavsiye ettiği Dayton lastiğe birçok yerden ulaşmak mümkündür.

Kalitesinin yanı sıra her bütçeye uygun fiyatları ile de sürücüler tarafından tercih edilen Dayton lastik modellerine Güler Oto Lastik’ten ulaşılabilir. Güler Oto, lastik sektöründeki en uygun fiyatları vererek müşterilerinin memnuniyetini sağlamaktadır. Güler Oto, Dayton lastik yanında Lassa ve Bridgestone markalarının ürünlerini de satmaktadır. Güler Oto firmasının internet sitesinde Dayton markanın otomobil, hafif ticari ve ağır vasıta için olan modelleri bulunmaktadır. Aradığı modeli seçen müşteri altındaki haritadan en yakın hangi bayiden alabileceğini görmektedir.

Güler Oto Lastik Maslak

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