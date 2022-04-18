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Demet Akalın'ın Erdoğan'dan talebi...

Şarkıcı Demet Akalın, Dolmabahçe Sarayı'ndaki iftar programında görüştüğü Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan gece 00.00'dan sonra uygulanan müzik yasağının kaldırılmasını rica ettiğini söyledi. Akalın, Erdoğan'ın Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'u yanına çağırdığını ve çalışmalara başlayacaklarının sözünü aldığını belirtti

Demet Akalın'ın Erdoğan'dan talebi...
18 Nisan 2022 Pazartesi 10:11

Cumhurbaşkanı Erdoğan, düzenlenen iftar programında sanatçılarla bir araya geldi.

Konuyla ilgili Instagram hesabından paylaşımda bulunan şarkıcı Cenk Eren, “Sayın Cumhurbaşkanımızın iftar davetine katılan değerli sanatçılarımız müzik yasağını gündeme getirdiler mi acaba? Bilgilendirirlerse bizleri, memnun oluruz” ifadelerini kullandı.

Davete katılan şarkıcı Demet Akalın, bu paylaşıma yanıt vererek, “Bilgilendireyim… Elbette… Belki kimse cesaret edememiştir ama ben tüm müzisyenler adına rica ettim söyledim” dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy’u yanına çağırdığını da ifade eden Akalın, “Hatta kendisi Kültür Bakanımızı yanına çağırdı. Çalışmaya başlayacaklarının sözünü aldım… Bekleyeceğiz, saygılar Cenk Bey” açıklamasını yaptı.

Etiketler; #demet akalın #erdoğan #talep #müzik yasağı #cumhurbaşkanı #iftar
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