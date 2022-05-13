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Demet Akalın'ın yaptığı göndermeye Aleyna Tilki'den yanıt gecikmedi: Seviyenin düşeceğini bilmeliydim

'Kulüp' adlı şarkısı FIFA tarafından paylaşılan Demet Akalın, "Oturduğum yerden FIFA'dayım. Neymiş? Önemli olan don değil, şarkıymış!" diyerek, Aleyna Tilki'ye gönderme yapmıştı. Tilki'den Akalın'a yanıt gecikmedi

Demet Akalın'ın yaptığı göndermeye Aleyna Tilki'den yanıt gecikmedi: Seviyenin düşeceğini bilmeliydim
13 Mayıs 2022 Cuma 10:43

Demet Akalın’ın ‘Kulüp’ şarkısını Trabzonsporlular şampiyonluk kutlamalarında kullandı. Bunun üzerine bir tweet atan şarkıcı, “Adamlar beni dünya starı yapacak şaka mısın? Aleyna duymasın hayal kuruyor ama ben oturduğum yerden FIFA’dayım. Neymiş önemli olan don değil şarkıymış” ifadesini kullandı. Aleyna Tilki Demet Akalın’ın kendisine gönderme yapmasını pas geçmedi. Genç şarkıcı, Demet Akalın’a yanıt verince ortalık karıştı.

Aleyna Tilki Twitter’ hesabından yaptığı paylaşımda “Dünya starlığını şampiyonlukta şarkı çalması zannedenler Spotify Global’in sayfasından ilk İngilizce röportajımı izleyebilirler. Bunu yapan ilk Türk olduğum için çok mutluyum beni destekleyenlere teşekkür ederim. Desteklemeyenlere de saygım sonsuz ama artık sevgim yok” diye yazdı.

Demet Akalın ise bu yanıt sonrası Tilki’ye “Tek rakibin Mustafa Topaloğlu uzay starlığı. Sakin ol şampiyon FIFA’ya söyleriz seni de paylaşır” dedi.

“SEVİYENİN DÜŞECEĞİNİ TAHMİN ETMELİYDİM”

Tilki ise, “Şu anki kazancımla lüks bir hayat yaşamaktansa, yıllardır yalnız başıma yurt dışında çalışıyorum. Gençlere yol açmak yerine, onların hayallerini baltalama isteğinize üzüldüm. Size cevap verdiğimde karşılığında seviyenin düşeceğini tahmin etmeliydim. Takipçilerimden özür dilerim.” diyerek, tartışmaya son noktayı koydu.

Etiketler; #demet akalın #aleyna tilki #twitter #fifa
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