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Demet Akalın şampanyayı beğenmedi, garsonun başından aşağıya döktü

Ünlü şarkıcı Demet Akalın sahne aldığı yerde şampanya getiren garsonun başına gelen şampanyayı döktü. Akalın "resmen elma suyu vermişsin" diyerek garsona tepki gösterirken, görüntüler de sosyal medyada tepkilere neden oldu

02 Ağustos 2022 Salı 08:57

Paylaşımları ve yaptığı açıklamalarla magazin gündeminden düşmeyen ünlü şarkıcı Demet Akalın, sahne aldığı bir mekanda yaptığı hareketle sosyal medyada olay yarattı.

Şarkısını söylediği sırada kendisine gönderilen şampanyayı içen Akalın, beğenmeyince kadehi garsonun başından aşağı döktü.

Yaptığı hareketten sonra garsona "Resmen elma suyu vermişsin bana" diyerek bir de sitemde bulundu. Akalın'ın davranışı sosyal medya kullanıcıların tepkisini çekti.

Etiketler; #demet akalın #şampanya #garson
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