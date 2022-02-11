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Demet Akalın sosyal medyanın diline düştü!

Demet Akalın'ın internette alışveriş yapmak isterken yaptığı bir hata sosyal medyada gündem oldu

Demet Akalın sosyal medyanın diline düştü!
11 Şubat 2022 Cuma 11:31

Genellikle paylaşımlarındaki imla hataları ve Türkçe kullanımıyla sosyal medyada gündem olan ünlü şarkıcı Demet Akalın, bu kez online alışveriş yaparken yaptığı bir hatayla olay oldu.

Bir alışveriş platformundan el ütüsü almak isteyen ünlü şarkıcı, ürünün adetini önce 2'ye sonra da 3'e arttırdığı fark etmeyerek, fiyatın saniyeler içinde üçe katlanmasına anlam veremedi.

Bu durumu sosyal medya hesabından paylaşan Akalın, "Almayın! 300 liralık el ütüsü önce 600 sonra 940 oldu. 1 saniye içinde! Yuh yani dolandırıyorsunuz milleti, şikayet edeceğim" ifadelerini kullandı.

Takipçilerinin bu hatayı fark etmesinin ardından ünlü şarkıcı, paylaşımını kaldırsa da sosyal medyanın diline düşmekten kurtulamadı. Pek çok kullanıcı, olayı dalga konusu yaptı.

Etiketler; #demet akalın #alışveriş #sosyal medya
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