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Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç çifti evlendi!

Ünlü oyuncu Demet Özdemir ile ünlü şarkıcı Oğuzhan Koç, dün akşam gerçekleşen düğün töreni ile hayatlarını birleştirdi. Düğünde ise en çok Oğuzhan Koç'un ayakkabısı ile Özdemir'ni gelinliği konuşuldu

Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç çifti evlendi!
29 Ağustos 2022 Pazartesi 08:43

Oyuncu Demet Özdemir ve şarkıcı Oğuzhan Koç, dün Sarıyer'deki bir otelde gerçekleştirilen nikah ve düğün töreniyle hayatlarını birleştirdi.

Ünlü çiftin nikah şahitliklerini yapımcı Acun Ilıcalı yaptı. Ancak düğün törenine Oğuzhan Koç'un ayakkabıları damga vurdu.

Şarkıcının giydiği ayakkabının topuklarının hayli yüksek olması, takipçilerinin gözünden kaçmadı.

GELİNLİĞİ ÖZEL TASARIM

Gecede iki gelinlik giyen Demet Özdemir'in nikah kıyılırken giydiği gelinlik ise çok konuşulan detaylardan oldu. Magazin camiasının en gözde çiftlerinden olan ikiliden Demet Özdemir nikah sırasında Eda Güngör Museum of Fine Clothing tasarımı gelinlikle davetlilerin karşısına çıktı.

Güzel oyuncu After party için ise Alexander Mc Queen defilesinin özel parçası olan elbiseyi Londra'dan sipariş ederek kendisine özel tasarlattı. İlk gelinliği ile eleştirilerin hedefi olan Özdemir, ikinci gelinliği ile adeta büyüledi. Oğuzhan Koç ise Papillone'a tasarlattığı smokini giydi.

YILIN DÜĞÜNÜNE ÜNLÜ AKINI

Yılın düğününe Bensu Soral, Enis Arıkan, Murat Boz, Murat Dalkılıç, Selin Ciğerci, Pelin Karahan başta olmak üzere birçok ünlü isim katıldı.

Etiketler; #demet özdemir #oğuzhan koç #düğün
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