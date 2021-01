Demet Şener ve eşi boşandı

Ünlü manken Demet Şener ile evli olduğu Cenk Küpeli, bugün anlaşmalı olarak boşandı

Ünlü manken Demet Şener ile Cenk Küpeli, 21 Haziran 2019 tarihinde evlenerek hayatlarını birleştirmişlerdi.

Bugün çiftin boşandığı haberi geldi. Alınan bilgiye göre bugün Bakırköy 12. Aile Mahkemesi'nde görülen duruşmada çift anlaşmalı olarak yollarını ayırdı.

Boşanma sonrası sosyal medya hesabından açıklama yapan Cenk Küpeli, evli kaldıkları süre boyunca kendisine yaşattığı duygular ve her an için Şener'e teşekkür etti. Küpeli, aynı zamanda Şener için hayatımda hep özel kalacaksın sözlerini kullandı. Küpeli'nin mesajı şöyle: "Evli kaldığımız süre boyunca bana hissettirdiğin tüm güzel duygular ve beraber geçirdiğimiz her an için teşekkür ederim. Anneliğine ve kadınlığına olan saygımın yanı sıra, duyduğum sevgi nedeniyle hayatımda hep çok özel kalacaksın. Ayrılık sonrası arkadaşlığa inanmasam da eski eşin olarak tüm desteğim ve dualarım seninle olacak. Güzel ve başarılı bir hayat dilerim."

Öte yandan Küpeli'nin bu mesajını Şener'in de kendi sosyal medya hesabından yayınladığı dikkatlerden kaçmadı.