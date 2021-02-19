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Deniz Akkaya hastaneye kaldırıldı

Geçen gün koronavirüse yakalanan eski manken Deniz Akkaya, durumunun ağırlaşmasıyla hastaneye kaldırıldı

Deniz Akkaya hastaneye kaldırıldı
19 Şubat 2021 Cuma 12:30

Eski manken Deniz Akkaya, evde devam ettiği koronavirüs tedavisine bir süre hastaneden devam edecek.

Instagram hesabından sağlık durumu hakkında bilgiler veren Akkaya “Evde beceremedim ısrar etmenin gereği yoktu, hastaneye yattım” ifadelerini kullandı.

Akkaya, sözlerine şöyle devam etti:

“Aslen en baştan niyetim hızlıca atlatıp, bakın sağlıklı yaşamın mükafatı demek isterdim size. Ancak hayatında hiç ciddi bir sağlık sorunu yaşamamış biri olarak bana inanılmaz ağır geldi. Arkadaş neymiş ya televizyonda oturup vaka sayısı vermeye benzemiyor. Belli ki hastanede bir süre kalacağım. Buyurun şu 4 günde yaşadıklarımı sizlerle paylaşıyorum.”

“CİĞERLERİMDE SIKINTILAR VAR”

“Bir kere evde kalmaya ısrar etmek her zaman iyi fikir olmayabilir, çünkü ciğerlerimde minik sıkıntıları bugün hemen görüntüleyip kortizona başladılar. Yani evde kalmak yerine iç sesiniz hastaneye git diyorsa gidin. Ayrıca ateşim sürekli 39’larda seyrediyor.”

“Öksürük krizim başladı bu ara. Ateş zaten baki, yani ateşim 38 olunca hissetmiyorum öyle diyeyim. Eklem ağrımda azalma var ilk günlere göre. Unutmayın ki bana bir şey olmaz. Eskiden beter enerjik bir energizer tavşanı gibi kalkacağım bu yataktan.”

Etiketler; #deniz akkaya #instagram #Koronavirüs
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