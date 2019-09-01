Diş beyazlatmanın adresi İzmir

Bembeyaz dişlere sahip olmayı kim istemez ki? Diş sağlığı açısından oluşan problemler bedeninizin farklı bölgelerinde de hasarlar açığa çıkarabilir.

Ayrıca sağlıklı görünen beyaz dişler insanlar arasında da dikkat edilen bir durumdur. Daha beyaz diş talepleri doğrultusunda , son yıllarda diş hekimleri daha detaylı çalışmaya başlamıştır. Hatta diş polikliniklerinde sıklıkla yapılan işlemlerden biri olarak diş beyazlatma gösterilebilir. Bu talebin artmasının nedeni is , diş sarılığı gibi problemlerin insanlar arasında artık psikolojik boyutta sorunlar oluşturmasıdır. Bu işlem diş minesinde veya dişin dış yüzeyinde oluşan maddelerin diş beyazlatma jelleri ile onarılmasıdır. Diş beyazlatma İzmir konusunda akla gelen ilk kurum olan Bornova Dent olarak sunduğumuz hizmet kalitesinin beğenilmesinden gurur duyuyoruz.

Diş Sararmasının Nedenleri?

Diş sararmasının büyük bir problem olduğunu belirttik. Peki diş sararmaları neden olur? Nasıl önlem alınabilir? Diş beyazlığının kaybolmasının altında pek çok neden yatmaktadır. Çocukluk döneminde dişlerin gelişimi tamamlanırken oluşan yapısal bozukluklar büyük bir etkendir. Aynı zamanda yetişkin bireylerde de gerekli öz bakımın yapılmaması bu sonuçları doğurabilir. Günlük tüketilen çay, kahve, sigara gibi ürünler de diş sararmasını tetikleyen en büyük etkenlerin başında yer alıyor. Diş beyazlığının kaybolması iki türlü gelişir. İç diş ve dış diş olarak değerlendirilebilir. Dış yüzeydeki sararmalar bahsi geçen faktörlerden kaynaklanırken, iç yüzeydeki durumlar ise doğru fırçalamamak veya fırçalanırken nüfuz edilemeyen bölgelerde kalan kalıntılar sonucunda meydana gelir. Diş beyazlatma İzmir işlemleriniz için Bornova Dent Özel Diş polikliniğinden destek alarak, bu sorunu ortadan kaldırabilirsiniz.

Dişleriniz Bornova Dent İle Artık Daha Beyaz!

Bahsi geçen diş beyazlığı problemi için Bornova Dent’in uzman hekimleri en uygun tedaviyi uygulamaktadır. Dişlerinizin sağlıklı ve beyaz görünmesi için gelişen son tıbbı ürünlerin kullanımı ve kalitesi Bornova Dent’te yer almaktadır. Hekimlerimizin bilgi ve donanımı ile dişlerinizde oluşan her türlü problem için en uygun yöntemler uygulanarak giderilmektedir. Özellikle diş beyazlatma İzmir bölgesinde tercih edilen hekimlerimizin muayenesinden siz de çok memnun kalacaksınız!



