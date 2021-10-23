Dizi setinde acı ölüm! Ünlü oyuncu Kemal Kuruçay hayatını kaybetti

Tiyatro oyuncusu Kemal Kuruçay hayatını kaybetti. Acı haberi tiyatrocu Nedim Saban sosyal medya hesabından duyurdu

Nedim Saban yaptığı paylaşımda, "Çok yetenekli bir oyuncu, çok iyi bir insandı Kemal Kuruçay. İki Oda Bir Sinan oyununda birlikte çalışmıştık, büyük bir sevgi ve özveriyle bağlıydı mesleğe. Çok üzgünüm" ifadelerine yer verdi.

KEMAL KURUÇAY KİMDİR?

Kemal Kuruçay, 10 Haziran 1962 tarihinde Ankara'da doğdu. Ankara Müjdat Gezen sanat merkezi hocalarından ve kurucularından olan Kuruçay, 1989 yılından itibaren 90lı yılların başında tiyatrocu Mehmet Karagül ile iyi bir ikili oluşturdular. O dönem ikilinin birlikte oynadıkları "İstanbul Bura Mı" isimli bir de sinema filmleri bulunuyor.

Kuruçay, birçok televizyon dizisinde rol alırken bazı sinema filmlerinde de oynadı.



HAZIRLIK YAPTIĞI SIRADA RAHATSIZLANMIŞ

Seksenler Dizisinde ‘Seyfi’ karakterini canlandıran oyuncu Kemal Kuruçay, Kocaeli’nin Darıca ilçesi Pirireis Mahallesi’ndeki dizi setinde bir sahnenin çekimi için hazırlık yaptığı sırada fenalaşarak yığıldı. Set ekibi tarafından haber verilmesi üzerine gelen 112 Acil Sağlık ekibi, kalp krizi geçiren Kemal Kurucay'ı Bayramoğlu Mahallesi’ndeki özel bir hastaneye kaldırdı. Kemal Kuruçay, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Dizi oyuncuları ve set ekibi hastaneye akın etti.

ALİ GÜVEN: EZBERİNİ OKURKEN YERE YIĞILDI

Seksenler Dizisi’nin yapımcısı Birol Güven’in ağabeyi Ali Güven, Kemal Kuruçay’ın rahatsızlanmadan 1 saat önce sete gelerek hazırlık yaptığını, ezberini okurken yere yığıldığını gördüklerini, 112 Acil'e haber verdiklerini söyledi. Hastanede 45 dakika boyunca müdahale edildiğini belirten Ali Güven, "Burada 45 dakika arkadaşlar mücadele ettiler, ancak kurtaramadık. Şimdi eşi geldi, evlatlarını bekliyoruz nereye gömülecek, nereye gidecek kendileri karar verecekler. Biz de karar verilene kadar onlara burada yardımcı olacağız" dedi.

Kemal Kuruçay’ın çocuklarının Ankara’dan yola çıktığı, cenazeyi Ankara’ya götürerek burada toprağa verecekleri öğrenildi.