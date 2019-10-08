Düğün yardımcısı Bridolog

2018 yılında kurulan Bridolog düğün sektörüne yeni bir soluk getiriyor! Evlenecek çiftleri birbirinden kaliteli ve özgün içeriklerle buluşturan Bridolog, çiftlere baştan sona düğün planlamasında yardımcı oluyor.

Üyeler, işlerine çokça yarayacak birçok blog yazısına, gelin buketlerinden, davetiyelere, dekorasyon önerilerinden, saç ve makyaj modellerine kadar yüzlerce ilham veren fotoğrafa ve bütçe planlama, oturma düzeni yaratma, yapılacaklar listesi, ev ihtiyaç listesi gibi kolay kullanılabilir araçlara yalnızca bir tıkla Bridolog ile ulaşabiliyor. Ayrıca herkesin kendisine özel oluşturulan profillerde düğün gününe ne kadar süre kaldığını, nelerin tamamlandığını ve sırada hangi yapılacakların olduğunu kolayca görebiliyor.

Bridolog, Instagram hesabı üzerinden de her gün takipçilerine hem yerli hem de yabancı düğünlerden oldukça kaliteli ve ilham verici içerikler paylaşmaya devam ediyor. Bridolog’un giderek büyüyen Instagram hesabında düğünle ilgili her konuda fikir alınması mümkün. Düğününüzü planlarken en büyük yardımcınız olan Bridolog.com’a uğramayı unutmayın!

En Seçkin Dü ğü n Firmalar ı Bridolog ’ da!

Bridolog.com zengin içeriklerinin yanı sıra sektördeki en seçkin ve oldukça kaliteli işler çıkaran düğün firmaları ile iş ortaklıklığına giderkek bünyesinde barındırıyor. Düğün organizasyonundan, düğün fotoğrafçılarına, gelinlikçilerden, saç ve makyaj artistlerine birçok firmaya Bridolog’dan ulaşmanız mümkün.

Düğün yapacak kişiler Firmalar başlığı altında bu firmaların profiline girerek, önceden yaptıkları işleri inceleyip, firmaların çalışma detaylarını öğrenebiliyor ve iletişim bilgilerine erişebiliyor. Ayrıca bu sayede aynı kategorideki firmaları birbirleriyle karşılaştırarak kendisine en uygun olanda karar kılabiliyor.

Firma profillerinin en işe yaran özelliklerinden biri de teklif al butonu. Bu buton sayesinde üyeler tüm seçkin düğün firmalarından ücretsiz olarak fiyat teklifi alabiliyor!

Birbirinden Güzel Gelinlik Modelleri İç in de Bridolog

Nasıl bir gelinlik modeli seçmeliyim, hangi gelinlik kesimi vücuduma daha uygun olur sorusu genelde gelin adaylarının üzerine çokça düşündüğü bir konu. Bridolog bu konuda da gelinlerin yanında!

Bridolog.com’un gelinlik fotoğrafları bölümünde farklı markaların gelinlik modelleri bulunuyor. Ayrıca gelişmiş filtreleme özelliği sayesinde tüm gelinlikler marka, gelinlik kesimi, yaka kesimi, kol kesimi, detayları, kumaş çeşidi, teması gibi başlıklar altında filtrelenebiliyor. Bu şekilde de gelinlerin istedikleri tarzda gelinlikleri bulması, modellerden ilham alması oldukça kolaylaşıyor.

Ayrıca gelinlik kesimleriyle ilgili yazılan blog yazılarında da gelin adayları vücut ölçülerine en uygun gelinlik kesiminin ne olduğunu ve prenses kesim, A kesim, düz kesim ve balık kesim gibi gelinliklerin ne tarz özelliklere ve avantajlara sahip olduğunu öğrenebiliyor.



