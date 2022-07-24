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Ebru Gündeş'in annesi hayatını kaybetti

Şarkıcı Ebru Gündeş'in annesi Müjgan Bilgin 73 yaşında hayatını kaybetti

Ebru Gündeş'in annesi hayatını kaybetti
24 Temmuz 2022 Pazar 17:21

Şarkıcı Ebru Gündeş'in annesi Müjgan Bilgin 73 yaşında hayatını kaybetti.  Müjgan Bilgin ölüm haberi yaşadığı site yönetimi tarafından duyuruldu. Duyuruda "Sayın sakinlerimiz malikimiz Ebru Gündeş'in annesi Müjgan Bilgin vefat etmiştir. Merhuma Allah'tan rahmet ailesi ve yakınlarına baş sağlığı dileriz. Merhumenin cenazesi 25.07. 2022 Pazartesi günü öğle namazına müteakip Zincirlikuyu Mezarlığı'nda toprağa verilecektir." ifadeleri yer aldı. 


Kaynak: DHA
Etiketler; #ebru gündeş #anne #ölüm
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