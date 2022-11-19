Ebru Gündeş sevgilisinden ayrıldı iddiası!

Ünlü şarkıcı Ebru Gündeş'in Iraklı sevgilisi Rassan Khoshnaw ile ayrıldığı iddia edildi. Geçtiğimiz günlerde evlenme teklifi alan Gündeş'in 10 gün önce ayrıldığı ve çiftin birbiri ile artık konuşmadığı öğrenildi

Ünlü şarkıcı Ebru Gündeş ile Iraklı sevgilisinden ayrılık haberi geldi. 4'üncü kez evlenmeye hazırlanan Gündeş, kendisinden 19 yaş küçük sevgilisi Rassan Khoshnaw'dan evlilik teklifi almıştı. Rassan Khoshnaw, Güneş'e evlilik teklifi için 2 milyon dolar harcamıştı. Hürriyet'yen Cansu Topçu'nun haberine göre, Iraklı milyarder ile Ebru Güneş'in yaklaşık 10 gün önce ayrıldı. İddiaya göre ayrılığın nedeni, Ebru Gündeş’in yoğun iş temposu. İlişkilerini sessiz sedasız bitiren çiftin artık birbiriyle konuşmadığı öğrenildi.

