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Ebru Gündeş ve Rıza Sarraf boşandı

Rıza Sarraf ve şarkıcı Ebru Gündeş’in 11 yıllık evliliği sona erdi. Çift, anlaşmalı olarak boşandı

Ebru Gündeş ve Rıza Sarraf boşandı
07 Mayıs 2021 Cuma 10:49

Ebru Gündeş, nisan ayına Rıza Sarraf’ın kendisini aldattığı iddiasıyla Bodrum Aile Mahkemesi’nde dava açmıştı.

 

Sarraf’ın da ‘anlaşmalı’ boşanmayı kabul etmesinin ardından, İstanbul’da duruşma yapıldı. Davanın ilk celsesinde çift boşandı.

Mahkeme, çiftin 10 yaşındaki kızının velayetini anneye verirken, babasıyla belirli aralıklarla görüşmesine hükmetti.

Bunun üzerine Gündeş’in kızıyla ABD’ye gittiği öne sürüldü.

Etiketler; #ebru gündeş #rıza sarraf #boşanma
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