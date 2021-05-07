Ebru Gündeş ve Rıza Sarraf boşandı

Rıza Sarraf ve şarkıcı Ebru Gündeş’in 11 yıllık evliliği sona erdi. Çift, anlaşmalı olarak boşandı
Ebru Gündeş, nisan ayına Rıza Sarraf’ın kendisini aldattığı iddiasıyla Bodrum Aile Mahkemesi’nde dava açmıştı.
Sarraf’ın da ‘anlaşmalı’ boşanmayı kabul etmesinin ardından, İstanbul’da duruşma yapıldı. Davanın ilk celsesinde çift boşandı.
Mahkeme, çiftin 10 yaşındaki kızının velayetini anneye verirken, babasıyla belirli aralıklarla görüşmesine hükmetti.
Bunun üzerine Gündeş’in kızıyla ABD’ye gittiği öne sürüldü.