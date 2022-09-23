EN SEVİLEN TÜRK FİLMLERİ...
EN SEVİLEN TÜRK FİLMLERİ...
0
ECE SEÇKİN'DEN TWITTER'DA SERT TEPKİ
ECE SEÇKİN'DEN TWITTER'DA SERT TEPKİ
0
ÇEŞME'DE FESTİVAL ZAMANI
ÇEŞME'DE FESTİVAL ZAMANI
0
DÜNYA BU BEBEĞİ KONUŞUYOR
DÜNYA BU BEBEĞİ KONUŞUYOR
0

Ece Seçkin'den kendisine boy göndermesi yapan öğretmene tepki!

Ünlü şarkıcı Ece Seçkin, sosyal medya platformu Twitter'da kendisine boy göndermesi yapan öğretmene tepki gösterdi

Ece Seçkin'den kendisine boy göndermesi yapan öğretmene tepki!
23 Eylül 2022 Cuma 13:27

Twitter’da bir öğretmen paylaşımında “Bugün okulumuzun çok değerli öğrencilerinden Rojin: ‘O hocam saçlarınız çıkmış’ diyor. Sabah pansiyondan çıkarken boy aynası yerine el aynasına bakan, Ece Seçkin kadar boyu olana bak sen. Sen o boyla benim kafamı nasıl gördün?” ifadesini kullandı.

Bu tweet’in ekran görüntüsünü alan şarkıcı Ece Seçkin ise öğretmene tepki gösterdi.

Seçkin, “Hocam. Okulunuzun öğrencilerinden Rojin’in boyu hızla uzayacaktır. Ama sizin bir öğretmen olarak değerli öğrencinizi kendisinin yaşının yetmediği bu platformda bu alaycı sözlerle aşağıladığınız tweet daima kalacaktır. Bu arada saçlarınızın çıkmasına sevindim” dedi.


 

Etiketler; #ece seçkin #twitter #boy
Önceki Haber
Sınıf öğretmeni, eşini doğrama tahtası ile öldürdü!
Sonraki Haber
İzmir Bergama'da orman yangını çıktı!
En sevilen 10 Türk filmi belli oldu!
En sevilen 10 Türk filmi belli oldu!
0
Kaza geçiren Acun Ilıcalı'dan iyi haber geldi!
Kaza geçiren Acun Ilıcalı'dan iyi haber geldi!
0
Türkiye'nin en güzel kızı belli oldu!
Türkiye'nin en güzel kızı belli oldu!
0
Acun Ilıcalı trafik kazası geçirdi! Ünlüler hastaneye akın etti!
Acun Ilıcalı trafik kazası geçirdi! Ünlüler hastaneye akın etti!
0
Leyla ile Mecnun'da dikkat çeken sahneler!
Leyla ile Mecnun'da dikkat çeken sahneler!
0
Hadise'den sahnede manidar hareket!
Hadise'den sahnede manidar hareket!
0
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.