Ece Seçkin'den kendisine boy göndermesi yapan öğretmene tepki!

Ünlü şarkıcı Ece Seçkin, sosyal medya platformu Twitter'da kendisine boy göndermesi yapan öğretmene tepki gösterdi

Twitter’da bir öğretmen paylaşımında “Bugün okulumuzun çok değerli öğrencilerinden Rojin: ‘O hocam saçlarınız çıkmış’ diyor. Sabah pansiyondan çıkarken boy aynası yerine el aynasına bakan, Ece Seçkin kadar boyu olana bak sen. Sen o boyla benim kafamı nasıl gördün?” ifadesini kullandı.

Bu tweet’in ekran görüntüsünü alan şarkıcı Ece Seçkin ise öğretmene tepki gösterdi.

Seçkin, “Hocam. Okulunuzun öğrencilerinden Rojin’in boyu hızla uzayacaktır. Ama sizin bir öğretmen olarak değerli öğrencinizi kendisinin yaşının yetmediği bu platformda bu alaycı sözlerle aşağıladığınız tweet daima kalacaktır. Bu arada saçlarınızın çıkmasına sevindim” dedi.



