Ediz Hun, Fatma Girik'e bu sözlerle veda etti

Usta oyuncu Fatma Girik iki gün önce hayatını kaybetti. Girik için Şişli Belediyesi'nin ardından İstanbul Büyükşehir Belediyesi Cemal Reşit Rey Konser Salonu'nda da tören düzenlendi.

Törende konuşan usta oyuncu Ediz Hun,Girik'le 1964'te tanıştıklarını belirterek, "58 yıl geçti. Olağanüstü bir kadındı. Dürüsttü, mertti. Menfaat peşinde hiç koşmadı. Tolstoy'un çok önemli bir özdeyişi var, 'İnsanın gerçek gücü, sıçrayışlarda değil, sarsılmaz duruştadır.' Böyle bir kadın, böyle bir sanatçıydı. Çok dürüst karakterli, son derece mükemmel bir insandı. Dostluğumuz bugüne kadar devam etti. Türk sanat alemi için çok büyük bir kayıptır. Teşrif ettiğiniz, geldiğiniz için sizlere minnettarız." ifadelerini kullandı.

Büyük aşkının yanına gidiyor

Usta sanatçının kardeşi Günay Girik de 56 yıllık yaşamında, annesinden daha çok ablasını gördüğünü belirterek, "Başımıza bela olan bu koronavirüs salgını, aramızdan onu kopardı, aldı. Bodrum'u çok seviyordu. Hep Bodrum aşkını dilinden düşürmüyordu. Şimdi Memduh Ağabey'e, en büyük aşkının yanına gidiyor. Söylenecek bir laf bulamıyorum. Hepimizin başı sağ olsun." dedi.



"Cesur yürekli bir efsaneydi"



Oyuncu Hülya Koçyiğit, "İçimiz yanıyor. Hani 'Gözler insanın kalbinin aynasıdır' derler ya, o masmavi gözlerle sanki içinden bir ışık yanarmış gibi pırıl pırıl sevgiyle, iyilikle bakan o güzel gözleri, girdiği ortama hemen bir enerji, canlılık getirir, neşelendirirdi. Türk sineması deyince hepimizin aklına ilk o gelirdi. Çünkü o mesleğine tutkuyla, aşkla bağlı bir sanatçıydı. Cesur yürekli bir efsaneydi." diye konuştu.

Girik'i çok özleyeceğini vurgulayan Koçyiğit, şöyle devam etti:

"Sinemaya olan tutkusunu, o güzelim filmleri yaparken duyduğu heyecanı, korkularını, beklentilerini hepimiz biliyoruz. O filmleriyle kendi tarzını yaratmış bir sanatçı. Her ne kadar farklı siyasi kulvarlarda görünüyor olsak da biz Atatürk'e, onun ilke ve inkılaplarına, bütün kalbimizle bağlı cumhuriyet kadınlarıydık. Anaç ve çocuk yürekli, dost canlısı bir insandı. Her ölüm erken. Önemli olan, ardımızdan 'İyi insandı.' dedirtebilmek. Fatma onu başardı. Fatma, iyi bir insan olarak aramızdan ayrıldı ve bugün biz onu ebediyete yolcu ediyoruz. Daha doğrusu en büyük aşkına, ömrünü paylaştığı Memduh'unun yanına yolcu ediyoruz. Türkiye, onu filmleriyle sonsuza kadar yaşatacaktır. Nur içinde yat canım arkadaşım, Allah rahmet eylesin. Allah sevenlerine de sabır versin."

Fatma Girik son yolculuğuna uğurlandı

Fatma Girik, Teşvikiye Camii'nde düzenlenen cenaze töreniyle son yolculuğuna uğurlandı.

Pazartesi günü tedavi gördüğü hastanede koronavirüse bağlı çoklu organ yetmezliğinden dolayı hayatını kaybeden Yeşilçam'ın usta ismi ve eski Şişli Belediye Başkanı Fatma Girik için Şişli Belediyesi Başkanlık binasında bir tören, ardından saat 11.00'de Cemal Reşit Rey Salonu'nda da bir tören düzenlendi. Anma töreni sonrası Girik'in cenazesi Şişli'de bulunan Teşvikiye Camii'ne getirildi. Öğle namazından sonra kılınan cenaze namazının ardından Fatma Girik'in naaşı Muğla'nın Bodrum ilçesine götürüldü.

Törene, Fatma Girik'in kardeşi Günay Girik, manevi kızı Ahu Turan, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu, İstanbul İl Kültür ve Turizm Müdürü Coşkun Yılmaz, Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, birçok sanatçı, siyasetçi ve sevenleri katıldı.



Cenaze törenine katılan Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, "Hepimizin başı sağ olsun bu Kovid-19 döneminde sanat camiamız çok değerli birini kaybetti. Maalesef bu süreç tüm dünyada yaşanıyor. Bize düşen görev onlardan sonra yerlerini doldurmak ve yeni sanatçıların onların yerini almasını sağlamak. Başta ailesi olmak üzere tüm sanat camiasına baş sağlığı diliyorum. Kendisine Allah'tan rahmet diliyorum" dedi. İstanbul Valisi Ali Yerlikaya ise "Acımız büyük. Başta yakınları olmak üzere tüm sevenlerine ve Türk sinemasına baş sağlığı diliyorum" diye konuştu.



"ÇOK SEVDİĞİM VE SAYDIĞIM DEĞERLİ USTAMI KAYBETTİM"

'Türkiye için çok önemli bir değeri kaybettik' diyen Kerem Alışık, "Acımız büyük. İnsanları insan kalbiyle seven bir insan. O mavi gözleriyle hem hayata hem sanata hem de kalbimizin derinliklerine çok güzel bakan biri. Biz mavi bakmayı ondan öğrendik. O yüzden elimizden düşmüyor mavi kalem. Şimdi o da gökyüzündeki can arkadaşlarının yanına gitti. Çok üzgünüm çok sevdiğim ve saydığım değerli ustamı kaybettim" ifadelerini kullandı.



Törene katılan Nuri Alço ise "Fatma Girik'i anlatmak gerçekten çok zor. Önemli olan onunla yaşamak. Yaptığı bütün işlerde bütün fakirin ve emek verenin yanındaydı. Gerçek bir cumhuriyet kadınıydı. Ne kadar kötü durumda olursa olsun o yüzündeki gülümsemeyi ve esprilerini hiçbir zaman eksik etmezdi. Kendisini en son bodrumda ziyaret etmiştim. Gayet iyiydi, neşeliydi" dedi. Fatma Girik, son yolculuğuna sevenleri tarafından alkışlar eşliğinde uğurlandı.