Emine Ün'ün acı günü!

Ünlü oyuncu Emine Ün'ün günlerdir yoğun bakımda koronavirüs tedavisi gören annesi hayatını kaybetti. Ölüm haberini Instagram hesabından veren ün, "Acımın tarifi yok" dedi

Başarılı oyuncu Emine Ün, geçtiğimiz haftalarda koronavirüs yakalandı. Ün ile birlikte annesinin de koronavirüs testi pozitif çıktı. Kronik rahatsızlıkları bulunan anne Ün, geçtiğimiz günlerde yoğun bakıma kaldırıldı.

Oyuncunun günlerdir hastanede yaşam mücadelesi veren annesi hayatını kaybetti. Haberi Instagram hesabından yaptığı paylaşımla veren Emine Ün, "Annem... Kapkara gün, acımın tarihi yok" ifadelerini kullandı.

ANNESİNİN SAĞLIK DURUMU HAKKINDA BİLGİ VERMİŞTİ

4 gün önce Instagram hesabından paylaşım yapan Emine Ün, yoğun bakıma kaldırılan annesi için dua istemişti. Oyuncu paylaşımında şu ifadeleri kullanmıştı: "Beni bilenler bilir hastalık paylaşmak hiç hoşuma gitmez, mümkün olduğu kadar kendi içimde yaşarım. Fakat bu sefer maalesef öyle olamadı. Yaklaşık 10 gün önce annem ile beraber covid olduk ve tedavimiz hastanede beraber yan yana devam ediyorken anneciğim maalesef yoğun bakıma kaldırıldı, ben hastanede tedavime devam ediyorum sağlık açısından biraz da olsa iyiyim bugün…Uzun uzun yazılacak bir şey yok, çünkü şuan üzüntümün tarifi yok… Öyle çok arayan soran yazan var ki, tanıdığım tanımadığım, hepinize ayrı ayrı teşekkür etmek için yazmak istedim tek tek cevap yazabilmem konuşabilmem imkansız oluyor, çok teşekkür ederim sağ olun. Allah'ım anneciğime bana ve tüm hastalarımıza şifa versin inşallah."