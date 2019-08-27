Emlak yatırımı için Kıbrıs’ı tercih edin!

Emlak yatırımı, yatırım türleri arasında belki de en eskisi olup geçmişten günümüze dünya üzerinde milyonlarca bireyin en çok tercih ettiği yatırım türü haline gelmiştir.

Peki emlak yatırımı yaparken nelere dikkat edilmeli? Veya emlak yatırımı için hangi bölgeler tercih edilmeli? Eminiz ki birçok kişi bu sorulara kendi fikirlerine göre farklı yanıtlar verecektir. Peki size emlak yatırımı için çok farklı ve oldukça avantajlı bir bölgeden bahsetsek? Bu bölgenin neresi olduğunu merak ediyorsanız, bahsettiğimiz bölge tabii ki Kıbrıs! Eminiz ki birçok kişi Kıbrıs’ı emlak yatırımı için hiçbir zaman düşünmemiştir. Evet yıllar boyunca Kıbrıs hepimizin aklında harika denizi, yem yeşil doğası, kusursuz atmosferi ve daha fazlasıyla yer edinmiş harika bir tatil beldesidir. Ancak günümüzde Kıbrıs bu saydığımız özelliklerden çok daha fazlası! İşte bugün birçok yatırımcının son dönemde yoğun ilgi gösterdiği ve sunmuş olduğu birçok proje ile birçok bireyin yüzünü güldüren Kıbrıs bölgesinde emlak yatırımı hakkında bilmeniz gerekenleri ve tabii ki en karlı ve avantajlı projeleri sizler için açıklayacağız. Siz de Kıbrıs’ta emlak yatırımı hakkında daha fazla bilgi sahibi olmak için bu yazımızı okumaya devam edin!

Kıbrıs’ta En Karlı Emlak Yatırım Projeleri

Kıbrıs'ta yatırım yapmak, Avrupa'da yatırım yapmak isteyen birçok yatırımcı için cazip bir seçenek. Bir ada olarak Kıbrıs, güzelliği ve stratejik konumu ile tanınır. Bunun yanında Kıbrıs özellikle son yıllarda büyük gelişmelere imza atmış durumda. Özellikle altyapı çalışmaları ve devletin bireylere verdiği teşvikler Kıbrıs’ta hem ekonomik hem de sosyal yapının büyük bir gelişim geçirmesine neden oldu, bu gelişimlerin hızla büyümeye devam ettiği bu dönemlerde Kıbrıs yılın her ayı milyonlarca bireye ev sahipliği yapmaya devam ediyor. Yani Kıbrıs’ı sadece yaz aylarında tercih edilen bir tatil beldesi olarak düşünüyorsanız bu düşüncenizden tamamen kurtulun! Güçlü, uzun vadeli getiri arayan yatırımcılar, Kıbrıs emlak yatırımını olgun bir pazar ve emlak portföylerini genişletecek sağlam bir yatırım alanı olarak görmektedir. Kıbrıs’a yapılan doğrudan yatırımlar, yatırımcıların (Kıbrıslı olmayan vatandaşlar) ve ailelerinin, 19 Mart 2014 tarihli Kıbrıs Cumhuriyeti Bakanlar Kurulu Kararı temelinde, Vatandaşlığa Göre Kıbrıs Vatandaşlığı kazanmasını da sağlayacaktır. Yani Kıbrıs’ta harika bir yatırım size bir yatırımdan çok daha fazlasını sunacak kapılar aralıyor. Peki ama hangi yatırımı tercih etmelisiniz? Unutulmaması gereken bir konu var ki emlak yatırımları yüksek maliyet gerektiren yatırımlar olduğu için hatalı ve yanlış tercihlerde büyük krizlere neden olabilir. İşte bu yüzden tercih edeceğiniz yatırımdan emin olmakta fayda var. Bizim sizlere Kıbrıs’ta önerebileceğimiz en güvenli yatırım ise tabii ki İskele Long Beach Projeleri. Siz de İskele Long Beach Projeleri hakkında daha detaylı bilgi almak için http://address-estate.com/tr/property/iskele-long-beachte-caesar-resort-projesi/ adlı Address Estate internet adresini ziyaret edebilirsiniz.

Address Estate Kalitesi

Address Estate, Kıbrıs'ta büyümeyi teşvik eden ve yatırımcılar için kazanç sağlayan, büyük bir karlı yatırım portföyü sunan ve doğru Kıbrıs emlak yatırım ortağıdır. Şirket, Gayrimenkul sektöründe yılların deneyime sahiptir ve kalite tanıma konusunda bir dizi ödüle sahip uluslararası kabul görmüş bir şirkettir. Siz de Address Estate İskele Long Beach Projeleri hakkında daha detaylı bilgiye buraya tıklayarak ulaşabilirsiniz.



