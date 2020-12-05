Emzik zinciri firması bebek, çocuk sektöründe faaliyet gösteren, hizmet veren bir firmadır. Bebekle alakalı çeşitli ve kaliteli ürünleri tüketicilerle buluşturmayı ilke edinmiş bir firmadır.

Emzik zinciri firması bebek, çocuk sektöründe faaliyet gösteren, hizmet veren bir firmadır. Bebekle alakalı çeşitli ve kaliteli ürünleri tüketicilerle buluşturmayı ilke edinmiş bir firmadır. Ürünleri uygun fiyatlı ve memnun edici hizmet kalitesiyle müşteriyle buluşturmak amaç edinmiştir. Belirlenen tüm ürünlerde, kalitesi piyasada belli olan ve üretim aşamasında son teknoloji prosesler ve malzemeler kullanılmaktadır. Ek olarak amacımız müşterinin dilediği ürünü memnun olacağı şekil ve kalitede ve en kısa zamanda buluşturmaktır. Firma kargo ve teslimat süreci ise sipariş sonrası 3 gün sonrasında müşteriyle buluşturma planlı olarak işlemektedir. İlk olarak sipariş alımı sonrası 1 gün içerisinde Aras Kargo aracılığıyla ürün kargoya verilir. Siparişleriniz 3 gün içerisinde adrese teslim edilmiş olur. Teslim süresi İstanbul, Ankara, İzmir ve çevre iller için daha kısa olup ortalama 24 saat sürmektedir.

Ahşap Emzik Zinciri

Firmamızda ahşap emzik zinciri ve isimli emzik zinciri ürünleri de müşteri beğenisine sunulmaktadır. İsimli emzik 7 farklı renk seçeneğine sahiptir ve isme özel birçok farklı çeşitte bebek emzik modeli hazırlanmıştır. İsimli, harfli, biberon emzik seti, isimli taşlı ve taraftar özel emzik modelleri müşteri zevkine uygun olarak hazırlanıp siparişe hazır konuma getirilmektedir. Siparişinizi takip edebilmeniz için sipariş sonrası kargo takip numarası cep telefonuna kısa mesaj olarak gönderilir. Kargo son hareketlerini bu yöntemle dilediğiniz zaman takip edilebilir.

Bir diğer özel yapım ürün ise isimli emzik askısı. Bu ürün ve diğer tüm ürünler yüzde yüz ahşaptır. Kişiye özel ve yine istek doğrultusunda tek ve çift isimli emzik zinciri siparişi alınır. Ürünler sağlığa zararlı boya maddesi içermemektedir. Sitemizde kapıda ödeme ve hesaba havale/eft şeklinde 2 ödeme seçeneği bulunmaktadır. Herhangi bir soru, şikâyet veya iletişime geçmek için sayfada bulunan WhatsApp sipariş hattından ya da aynı şekilde sayfada bulunan iletişim numarasından bizimle irtibata geçerek müşterilerimizin merak ettiği ve dilediği herhangi bir konu hakkında günün her saati bilgi alabilir ve iletişime geçebilir. WhatsApp ile iletişim daha karşılıklı anlaşabilmek adına daha sağlıklı olacaktır.