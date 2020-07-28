En İyi Fantastik ve Romantik Filmler

Fantastik Aşk hikayeleri içeren en iyi filmleri sizin için listeledik.

Romantizm içeren bir film izlemek istiyorum fakat sürekli benzer aşk sahneleri beni bayıyor. Aşk'ın yanında ilgi çekici bir konusu ve evrenide olsun mu istiyorsun işte senin için bir liste. Fantastik Aşk hikayeleri içeren en iyi filmleri listemizde bulabilirsiniz ve bu filmleri rahatlıkla izlemek için film izle yazmanız yeterli.

Mr. Nobody - Bay Hiçkimse

Listemize benim en sevdiğim filmlerden biri ile başlıyoruz. Zamanın ötesinde bir hikaye 2092 yılında başlamaktadır. Dünyada ölümsüz olmayan son bir insan kalmıştır. Oda Nemo isimli 117 yaşındaki yaşlı bir adamdır. Ölüm döşeğinde olan bu adam küçük bir çocukken yaptığı seçimleri ve doğurduğu sonuçları hatırlamaya çalışacaktır. Anne ve babasının ayrılması üzerine kendisini bir peronda bulan küçük Nemo annesiyle birlikte trene mi binmeli yoksa babası ile burada mı kalmalıdır. Bu yapacağı seçim onun hayatından sonsuz olasılıklara yelken açmasına neden olacaktır. Yapacağı her seçim birbirinden ilginç hayatlara ve sonsuz aşklara kapı açacaktır.

Warm Bodies - Sıcak Kalpler

Tüm dünya tüm insanları etkileyen bir zombi salgınına mahsur kalmıştır. Hayatta kalan son insanlar bu durumlarını sürdürebilmek için çabalamaktadır. Bir zombi kendisini öldürmeye gelmiş olan Julie'ye ilk gördüğü anda aşık olur. Ölü bir zombi nasıl olurda aşık olur derseniz atmayan kabinin atmasını sağlayan bu duydu olmuştur. Bu olaydan sonra onu öldüremeyen Julie'de ona karşı bir şeyler hissetmeye başlayacaktır. Zombinin ise zamanla kaybettiği insani özellikler geri gelmeye başlar. Fakat bu olaya diğer insanları inandırmaları oldukça zor olacaktır.

Sil Baştan

Joel ve Clemantine tanıştıkları zamandan sonraki iki sene boyunca çok güzel zaman geçirmişlerdir ve birbirlerine sırılsıklam aşık olmuşlardır. Fakat bu aşkları bir yerde son bulacaktır. Clementine Joel ile beraber yaşadıkları bu iki seneyi bir tıbbı müdahale ile tamamen hafızasından sildirir. Bunu öğrenen Joel tamamen yıkılır ve sonunda oda aynı işlemi yaptırmaya karar verir. Fakat işlem başladığında ve hatıralarından Celementine'i gördüğünde aslında onu unutmak istemediğini fark eder ve işlemin başarısız olması için elinden geleni yapar.

Alacakaranlık - Twilight

Listenin olmazsa olması bir seri olana Alacakaranlık vampirlerin ve kurtadamların arasında kalmış bir kız olana Bella'yı odak noktasına alıyor. Babası ve annesi ayrı olan Bella babasının yanına taşınır. Burada tanışacağı Edward ve Cullens ailesi hayatının tamamen değişmesine neden olur. Vampire olan Edward ile tehlikeli bir aşk hikayesine atılacaktır. Cullens ailesinin düşmanları Bella'yı zayıf bir hedef olarak görecek ve ona saldıracaklardır. Bu şekilde başlayan serinin ilk filmi Alacakaranlık, 2. filmi Yeni Ay 3.filmi Tutulma ve daha sonra 2 parta ayrılmış olan son filmler Şafak Vakti bir ve ikidir. Keyifle izleyebileceğiniz bir fantastik aşk hikayesi sizlerle.

Sizi listedeki filmleri izlemeniz için film izle keyfiyle baş başa bırakıyorum. 3 filmi ve alacakaranlık serisini izledikten sonra hala bu türde film arayışında olursanız bu filmlere ek olarak Benjamin Button'ın Tuhaf Hikayesi ve Upside Down filmlerine de bir göz atabilirsiniz.