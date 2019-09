En İyi Yatırım Araçlarından Biri: Bireysel Emeklilik Sistemi

Bireysel emeklilik sistemi (BES) kişilerin bugünkü refah seviyelerini gelecekte de sürdürebilmeleri için önemli bir yatırım aracıdır.

Ülkemizde 2003 yılı itibarıyla faaliyete başlayan BES, yatırım yapmak isteyen bireylere yeni bir alternatif getirerek, emeklilikte ek gelir sağlayabilecek yeni bir yapının oluşmasını sağladı.

Bireylerin çalışma hayatında sahip olduğu refah seviyesini emeklilik döneminde koruyabilmesi için çalışma döneminde sahip olduğu gelirin yaklaşık %70’ini elde ediyor olması gerekiyor. Gerek ülkemizde gerek ise dünya genelindeki kamu emeklilik sistemi aracılığıyla elde edilecek emeklilik maaşları belirtilen oranın altında kalabiliyor. Üstelik, emeklilik döneminde bireylerin sağlık vb. giderlerinin artıyor olması sebebiyle, gelir beklentisi de yükseliyor. İşte bu noktada emeklilik döneminde yaşam standartlarının aynı şartlarla sürdürülebilmesi için BES devreye giriyor. Bireyin BES’e giriş yaşı ne kadar küçük ise, sistemden emekli olduğunda elde edeceği birikim o kadar fazla büyüme imkanına sahip oluyor.

BES’teki önemli avantajlardan biri katılımcıların birikimlerini çeşitli yatırım araçlarında değerlendirme imkânı bulması. Geniş bir yelpazede yer alan bu fonlar, devlet tahvili, hazine bonosu, hisse senetleri, altın, özel sektör tahvilleri, yabancı para borçlanma araçları gibi birçok farklı yatırım aracında yer almaktadır. Katılımcılar BES’teki birikimlerini diledikleri fonlarda değerlendirebilir ve yatırıma yönlendirebilirler. Her bireysel emeklilik hesabı için yılda 6 kez fon değişiklik hakkı bulunmaktadır. Fon dağılımı, emeklilik döneminde elde edilecek birikimi belirlemek açısından da belirleyici olabilmektedir. Bu kapsamda katılımcılar, bireysel emeklilik hesaplarındaki birikimlerini yatırım ve getiri beklentilerine uygun olan fonlarda değerlendirmelidirler.

Bireysel emeklilik devlet katkısı hiçbir yatırım aracında olmayan bir avantajdır. BES’te yatırılan her katkı payının %25’i devlet katkısı olarak ödenir. Katılımcının her yıl kazanabileceği maksimum devlet katkısı tutarı brüt asgari ücretin yıllık tutarının %25’idir. Her yıl brüt asgari ücretin artışı ile katılımcının elde edebileceği maksimum devlet katkısı tutarı da artar. Devlet katkısı hesabındaki tutara hak kazanmak için BES’te kalma ile ilgili süre şartları bulunmaktadır. 1 Ocak 2013’ten sonra sistemde geçirilen süre 3 yıldan az ise; devlet katkısına hak kazanılamaz. Sistemde geçirilen süre 3 yıldan fazla ancak 6 yıldan az ise %15’ine, 6 yıldan fazla ancak 10 yıldan az ise %35’ine; 10 yıl ve daha ise %60’ına hak kazanılır. Sistemdeki sürenin 10 yıl ve daha fazla olduğu durumda katılımcı aynı zamanda 56 yaşını tamamladıysa devlet katkısının tamamına hak kazanır.

BES’te katılımcılar planlarının uygunluğu ve avantajlarını göz önünde bulundurarak yılda 4 kez plan değişikliği gerçekleştirebilir. BES’te ferdi emeklilik sözleşmelerinin yanı sıra; bireylerin bir gruba bağlı olarak dahil olabildiği sözleşmeler de bulunur. Bunlardan gruba bağlı bireysel emeklilik sözleşmesi; grup emeklilik planına bağlı olarak emeklilik şirketi ile katılımcının taraf olarak yer aldığı emeklilik sözleşmeleridir. Bir iş ilişkisine dayalı olarak veya katılımcı lehine bir sponsor kuruluş ile emeklilik şirketi arasında imzalanan ve katılımcı adına sponsor kuruluş tarafından katkı payı ödenen emeklilik sözleşmesine ise işveren grup emeklilik sözleşmesi adı verilir.